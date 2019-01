Große Windkraftanlagen gibt es bereits ganz in der Nähe des neuen Standortes in Häger, nämlich in Rotenhagen (Bild) und in Jöllenbeck. Foto: Schillig

Von Klaus-Peter Schillig

Werther/Gütersloh (WB). Die unterschiedlichen Ansichten zur Genehmigungsfähigkeit der 200 Meter hohen Windkraftanlage am Holzweg in Häger könnten zu einem Rechtsstreit zwischen der Stadt Werther und der Baugenehmigungs-Behörde des Kreises Gütersloh führen. Zur Zeit gibt es bereits eine rechtliche Ausein­andersetzung um eine angebliche Fristüberschreitung.

Die hält Bernhard Bußwinkel nämlich der Stadt vor, weil die Entscheidung des Planungs- und Bauausschusses zum Windrad erst drei Tage nach Ende der gesetzten Frist in Gütersloh eingetroffen ist. Unter anderem diesen Umstand hat Bernhard Bußwinkel, Leiter der Bauaufsicht, Bürgermeisterin Marion Weike in einem Brief mitgeteilt.

Stellungnahme der Stadt schon vorab übermittelt

Den Brief will Marion Weike juristisch prüfen lassen. In einem aber ist sie sich schon jetzt sicher: Die Frist sieht sie als eingehalten an. Denn schon vor der Entscheidung des Ausschusses hat sie dem Kreis als Stellungnahme der Stadt mitgeteilt, dass man die Genehmigung des Windrades ablehne. Schließlich habe der Ausschuss schon ein Jahr zuvor die gleiche Entscheidung getroffen. Inzwischen ist aber die Anlage am Kopf des Windrades etwas verändert und damit effektiver geworden, alle Maße aber sind unverändert. »Mich hat es ohnehin gewundert, dass wir noch einmal gefragt worden sind,« sagt Marion Weike.

Bliebe es bei der Meinung der Bauaufsicht, hätte Werther zu den aktuellen Plänen des Windrades gar keine Stellungnahme abgegeben. Dabei beruft sich die Stadt doch auf einen alten Bebauungsplan für den Bereich neben dem Standort des großen Windrades. Der sieht eine Maximalhöhe von 80 Metern für Windkraftanlagen (WKA) vor. Am geplanten Standort des WKA gilt keine Höhenbegrenzung.

Rotorblätter ragen in benachbartes Bebauungsplangebiet

Bei einer bestimmten Windrichtung aber ragen die Rotorblätter in den Bereich des Bebauungsplanes hinein. Zweite Streitfrage: Verletzt dieser Umstand den bestehenden Bebauungsplan? Hat der sozusagen die »Lufthoheit«? Die Stadt und der Ausschuss berufen sich genau darauf in ihrer Stellungnahme. Der Kreis sieht das nach rechtlichen Prüfungen anders und hält das Windrad trotz der manchmal einragenden Rotorblätter für genehmigungsfähig.

Dritte Streitfrage: Die Bauaufsicht sieht den B-Plan der Stadt in diesem Fall nicht mehr als bindend an. Bußwinkel hält ihn eher für einen Verhinderungsplan mit dem Ziel, Windkraftanlagen zu verhindern. Auch dazu könnten weitere rechtliche Prüfungen und Entscheidungen benötigt werden.

Politischen Gremien müssen über Klage entscheiden

Gäbe es jetzt dennoch eine Baugenehmigung, stehen die politischen Gremien der Stadt vor der Entscheidung, ob sie dagegen klagen. »Die Anlieger werden das von uns fordern«, blickt Marion Weike schon mal voraus. Das sei aber eine Entscheidung der Politik. Trotz Klage könnte aber schon mit dem Bau begonnen werden. Das Risiko, den Bau wieder abreißen zu müssen, trüge der Investor.

Wird die Baugenehmigung nicht erteilt, droht der Bauaufsicht wohl ebenfalls eine Klage – vom Investor der Anlage aus Oldenburg. »Dass es Klagen geben wird, dürfte sicher sein. Die Frage ist nur, von wem«, sagt Bußwinkel.