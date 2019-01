Von Sara Mattana

Um einen ersten Einblick in diese Technik zu bekommen, bieten Klimaschutzmanagerin Annika Nagai und Energieberater Oliver Erdmann erstmals einen Thermografie-Spaziergang in Werther an. Dieser führt am Dienstag, 22. Januar, quer durch den Ortsteil Theenhausen. Oliver Erdmann möchte bei dieser Gelegenheit an drei Beispielgebäuden thermografische Untersuchungen durchführen und so Bild und Haus vergleichen. Los geht der Spaziergang mit einer kurzen Einführung um 18 Uhr. »Für Thermografie-Aufnahmen brauchen wir eine Temperaturdifferenz von mindestens 15 Grad, deshalb findet der Spaziergang in den Abendstunden statt. Je kälter es ist, desto besser ist das Ergebnis«, sagt Oliver Erdmann. Auch bei Regen sind Aufnahmen nicht möglich, da die Luftfeuchte das Ergebnis verfälscht.

Möglichkeiten und Grenzen der Technik

Ist das Wetter also kalt und trocken genug, können die Teilnehmer des etwa zweistündigen Spaziergangs miterleben, wie die In­frarot-Kamera die Bauteiloberflächen abhängig von ihrer Oberflächentemperatur farbig darstellt, bevor Oliver Erdmann später die Möglichkeiten und Grenzen der Technik erläutert.

Rollladenkästen, Fensterbänke, die Heizkörpernische – die roten Verfärbungen zeigen die Schwachstellen bei der Dämmung auf.

Wer danach eine solche Wärmebild-Analyse am eigenen Haus durchführen lassen möchte, kann im Rahmen der Aktion »Thermografie plus Energieberatung« im Januar vergünstigte Beratungen durchführen lassen. So wird eine Thermografie inklusive einer 30-minütigen Beratung im Rathaus für 126 Euro oder eine Thermografie mit einer 90-minütigen Beratung im Haus für 159 Euro angeboten.

Anmeldungen sind nötig

Anmeldungen für Thermografie und Beratung nimmt das durchführende Energiebüro entgegen – per E-Mail an thermografie@diebauwerkstadt.de

Für den kostenlosen Thermografie-Spaziergang können sich Gebäudeeigentümer aus Theenhausen bei Klimaschutzmanagerin Annika Nagai im Rathaus anmelden. Per E-Mail unter annika.nagai@gt-net.de oder per Telefon unter 05203/70572