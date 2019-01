Von Klaus-Peter Schillig

Werther (WB). Es kommt wieder Leben in das leer stehende ehemalige Autohaus Seidel in Werther. Große gelbe Banner in den Schaufenstern kündigen eine Neueröffnung an: Das Renault-Autohaus Otto Bitter aus Bielefeld will in Werther eine Niederlassung eröffnen. Auch Personal wird noch gesucht.

Angedacht als Eröffnungstermin ist zunächst mal der 1. Juli, sagte Paul Markfort, neben Andrea Bitter geschäftsführender Gesellschafter des Autohauses. Das hänge aber in großem Maße von den beauftragten Handwerkern ab. Denn das Gebäude an der Borgholzhausener Straße muss innen erst einmal völlig überholt sowie nach eigenen und nach Renault-Vorgaben umgerüstet werden. Unter anderem muss auch die Werkstatt mit den Werkzeugen für die Fahrzeuge des französischen Herstellers ausgerüstet werden, der in Deutschland mit Dacia zusammen einen Marktanteil von 6,22 Prozent hat.

Neue Service-Werkstatt

»Wir werden in Werther in erster Linie eine Renault-Service-Werkstatt aufbauen«, kündigte der Geschäftsführer an. Im Verkauf werden neben den 15Pkw- und Lieferwagen-Modellen – unter anderem Megane, Clio, Twingo, Kangoo, Trafic, Zoe oder Twizy - auch Fahrzeuge von Dacia angeboten. Nach der Anlaufphase will Otto Bitter in Werther auch einen ZE-Service-Stützpunkt einrichten. Unter »ZE« firmieren bei Renault die Elektro-Fahrzeuge. »Wir sehen großes Potential darin«, sagt Paul Markfort.

Kommentar in kleiner Leerstand mitten in der Stadt ist schon ärgerlich für ein lebendiges Städtchen wie Werther. An der Haupteinfallstraße zwischen dem jetzigen A-33-Ende in Borgholzhausen und Bielefeld eine solch große Immobilie völlig verweist zu sehen, tut allerdings weh. Wenn das Autohaus Otto Bitter Mitte des Jahres Eröffnung feiert, sind es fast genau sechs Jahre gewesen, in denen hinter der großen Schaufenster-Fassade nur Leere zu sehen war. Ein langer Zeitraum für einen eigentlich strategisch guten Standort, der wohl dem Autohandel der Zukunft, der zum großen Teil auch über die gängigen Internet-Portale läuft, entgegenkommen dürfte. Es sind schon jetzt nur ein paar Kilometer von den nächsten Autobahnabfahrten, um schnell ein im Netz entdecktes Auto besichtigen zu können. Ende des Jahres dürfte es noch besser werden. So zieht auch Werther seinen Nutzen aus der A 33. Klaus-Peter Schillig

Die Otto Bitter GmbH und Co. KG ist ein familiengeführtes Unternehmen mit bisher drei Standorten. Neben dem Hauptsitz am Stadtring in Brackwede werden Niederlassungen an der Hauptstraße in Brackwede und an der Steinhagener Straße in Gütersloh-Isselhorst betrieben. In Werther sollen, so Paul Markfort, zwischen fünf und zehn Mitarbeiter in Service, Verkauf und Werkstatt beschäftigt sein. Gesucht werden unter anderem Kfz-Mechatroniker, ein Kfz-Meister, ein Kfz-Serviceberater, ein Serviceassistent und ein Autoverkäufer - weiblich oder männlich. »Einige Bewerbungen sind schon eingegangen«, sagt Paul Markfort (E-Mail: paul.markfort@ottobitter.de).

Nah an der Autobahn

In Werther stehen dem Autohaus ein Grundstück von 4400 Quadratmetern und unter Dach Ausstellungs-, Werkstatt-, Service- und Verkaufsflächen von insgesamt 1500 Quadratmetern zur Verfügung. Die Außenhülle des Gebäudes bleibt erhalten. Otto Bitter füllt mit seinem vierten Standort als Renault-Vertragshändler im Gebiet zwischen Gütersloh, Bielefeld, Spenge und Melle.

Der ehemalige Eigentümer Gerhard Seidel hat sein VW-Autohaus nach 45 Jahren im Juli 2006 an Dietmar und Markus Seidl übergeben. Eine zufällige Namensähnlichkeit, denn die beiden neuen Pächter sind Gesellschafter des Autohauses Steinböhmer mit Hauptsitz in Bielefeld. Die bleiben allerdings nicht sehr lange. Angeblich wegen Mängeln am Gebäude wurde der Pachtvertrag vorzeitig zum 30. Juni 2006 gekündigt .Inhaber Gerhard Seidel hat von diesen Mängeln damals aber nur aus der Zeitung erfahren.