Von Kathrin Hentschel

Werther (WB). Mit Musikhits, einem unterhaltsamen Theaterstück und einer reichhaltigen Tombola hat der Löschzug Langenheide am vergangenen Samstagabend beim Winterfest seinen vielen Freunden gute Unterhaltung geboten. Das lockte etwa 300 Besucher an.

Einer der Glanzpunkte dieses langen vergnüglichen Abends war das Theaterstück. In neuer Besetzung sorgten die Laienschauspieler dabei für jede Menge Lacher, so dass kein Auge trocken blieb. Wochenlang hatten sie für ihren Auftritt geprobt: »Ein gewisses Maß an Aufregung vor der Aufführung ist gut, um die beste Leistung auf der Bühne zu zeigen«, sagte Frank Uphaus, der mit am meisten Text zu lernen hatte. In der absurden Komödie »Wehe, wenn's ein Junge wird...« geht es um eine schwangere Kellnerin, die zwar tüchtig, aber doch sehr leichtlebig ist. Nun liegt sie in den Wehen, und eine Prophezeiung besagt, dass der Vater bei der Geburt tot umfällt, wenn es eine Junge wird.

Vater ist der »Dorfdepp« Vinzenz

Das versetzt nicht nur Freund Erwin (gespielt von Michael Hanneforth), sondern auch Wirt Otto (Frank Uphaus) und Stammgast Detlev (Gordon Goldstein) in Panik. Zur Belustigung der Zuschauer ahnt Wirtin Erna (Lena Speckmann) nicht, dass jeder der Männer Grund genug hat, sich für den werdenden Vater zu halten. Am Ende des Stückes ist es zur Überraschung aller der kindische Dorfdepp Vinzenz (Danny Schwentker), der tot umfällt, als Molly einen Jungen auf die Welt bringt. Die Besucher waren begeistert über das skurril-witzige Stück.

Anschließend hatten die Gäste die Möglichkeit, Tombolalose zu kaufen, die nach einer halben Stunde schon restlos vergriffen waren. Der Tombolatisch mit insgesamt 500 attraktiven Preisen und den Hauptgewinnen, einem Fahrrad und einer Kettensäge, bot einigen Anreiz. Die Liste der Sponsoren war lang. Löschzugführer Dirk Rieke bedankte sich bei den Unternehmen, die diese Tombola jedes Jahr ermöglichen.

Mit DJ Schibi auf die Tanzfläche

Im Anschluss an die Verlosung war es am Abend DJ Schibi, der den Besuchern auf dem Parkett einheizte und mit Hits wie »Hulapalu« für eine volle Tanzfläche sorgte. Auch wenn es im Festsaal bebte, zog es viele Gäste außerdem immer wieder auch an die neue Sekt- und Cocktailbar, die mit viel Liebe zum Detail geschmückt war und ein karibisches Flair vermittelte.

Das Winterfest des Löschzugs Langenheide im Haus Hagemeyer-Singenstroth in Borgholzhausen hat eine lange Tradition. Nicht zuletzt sollen durch die Veranstaltung auch der Zusammenhalt unter den Löschzügen und den ortsansässigen Vereinen gestärkt werden.