Von Margit Brand

Werther (WB). »Tut mir leid, ich habe keine Termine mehr für sie frei.« Zeitweise hat jede dritte Schwangere in Werther diesen Satz von einer Hebamme gehört – in umliegenden Orten ist es teilweise noch schlimmer.

Damit sie in der besondere Zeit rund um die Geburt nicht gänzliche ohne Begleitung da stehen, richtet das Familienzentrum »Famos« eine zusätzliche Hebammen-Sprechstunde ein.

Sozialpädagogin Marion Jensen besucht seit Jahren alle Neugeborenen und ihre Familien in Werther. Immer häufiger erlebte die Famos-Leiterin es, dass die jungen Familien dagegen von Hebammen keinen Besuch bekamen – einfach weil die Freiberuflerinnen komplett ausgebucht sind. Die Leiterin des »Famos« hat Strichliste geführt. »Ein Drittel der jährlich 85 bis 100 Familien ging leer aus«, sagt sie.

Die Termine Die erste Hebammen-Sprechstunde mit Annina Bartsch, Sarah Lea Schmidt oder Sabrina Matysiak aus der Hebammenpraxis Blumenstraße ist für Freitag, 1. Februar, 9.30 bis 11 Uhr anberaumt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Dafür müssen Besucher eventuell etwas Wartezeit mitbringen. Einmal im Monat soll die Beratung in den Räumen des Familienzentrums »Famos« in der alten Ampelschule angeboten werden; weitere Termine werden noch bekannt gegeben. Ebenfalls monatlich am Freitag gibt es in der Zeit von 9.30 bis 11.30 Uhr im Jugendzentrum das »Baby- und Bauch-Café«. Auch hier ist meist eine Hebamme dabei und steht für Fragen zur Verfügung.

Inzwischen hat sich die Situation in Werther etwas verbessert, da Hebamme Annina Bartsch aus ihrer eigenen vierten Elternzeit wieder in den Dienst zurück gekehrt ist. »Trotzdem müssen wir in unserer Hebammenpraxis noch viele Absagen erteilen. Manchmal können wir nicht einmal Ansprechpartnerinnen in anderen Orten nennen«, bedauert die 38-Jährige, die weiß, wie viele Fragen Frauen unter den Nägeln brennen und wie wichtig es ist, das Wohl der Mutter wie auch des Kindes fachkundig im Blick zu behalten.

Zum ersten Mal am 1. Februar bietet das Famos (werdenden) Müttern, die für Vor- und Nachsorge abseits von Gynäkologiepraxis und Entbindungsklinik nicht auf eine »eigene« Hebamme zählen können, die Möglichkeit zum Austausch mit einer Fachfrau. Schon jetzt steht Annina Bartsch oder eine ihrer Kolleginnen aus der Hebammenpraxis an der Blumenstraße einmal monatlich im »Baby- und Bauch-Café« für Fragen zur Verfügung; fortan gibt es eine zweite Gelegenheit im Monat.

Finanziell möglich gemacht hat das eine Spende der Rotarier, die Jürgen Bonnet und Hans-Joachim Decius jetzt überreicht haben. »Hier sind 720 Euro wirklich gut investiert.« Mit diesem Geld ist die Sprechstunde ein Jahr lang gesichert; Marion Jensen hofft, über öffentliche Stellen eine Anschlussfinanzierung sicherstellen zu können.

Kommentar

Noch bevor der Gynäkologe »Herzlichen Glückwunsch!« sagt, quasi direkt nach dem Schwangerschaftstest zu Hause, sind Frauen gut beraten, zum Telefonhörer zu greifen und sich eine Hebamme zu sichern.

Zu groß ist der Andrang, zu klein geworden der Kreis der freien Hebammen, die die häusliche Betreuung von Mutter und Kind anbieten. Trotz aller Ansprüche gehen viele Frauen leer aus.

In den vergangenen drei Jahren hat sich die Situation deutlich verschärft. Fatal: Erstgebärende und Frauen, die sozial wenig eingebunden sind (Flüchtlingsfrauen etwa), wissen meist gar nicht von diesem Zeitdruck, unter dem sie stehen – und gerade sie sind es, die die Begleitung in der Schwangerschaft, im Wochenbett und der ersten Lebensphase des Babys besonders benötigen.

Damit sie am Ende nicht völlig ohne Hilfe da stehen, ist es gut, dass das Famos eine neue Hebammensprechstunde einrichtet. Und trotzdem: Das kann nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein. Unfassbar, dass Hebammen seit Jahren auf ihre schwierige Situation aufmerksam machen und sich in ihrem Alltag spürbar doch nichts ändert. Diese schwere Geburt ist alles andere als familienfreundlich. Margit Brand