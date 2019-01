Von Margit Brand

Der Wirtschaftsplan der Stiftung liegt dem Kulturausschuss des Kreises Gütersloh am Dienstag, 29. Januar, zur Beratung vor. War man im Vorjahr bereits von einem jährlichen Mehrbedarf von 45.000 Euro ausgegangen, so wurde diese Zahl nun auf 75.000 nach oben korrigiert - wegen einmaliger Kosten (unter anderem Depotumzug) wird 2019 sogar mit einem Minus von 100.000 Euro gerechnet. »Es macht sich unter anderem die bauliche Erweiterung mit entsprechend höherem Energiebedarf, Unterhaltungsaufwand und Abschreibungen bemerkbar.

Wir müssen also an die Rücklagen ran, die wir in den vergangenen Jahren gebildet haben«, sagt Geschäftsführerin Beate Behlert. Weil durch die mehrfach verschobene Eröffnung Zuschüsse zwar gezahlt, aber nicht in erwartetem Umfang ausgegeben wurden, gebe es nun einen Puffer, der die kommenden fünf Jahre abgeschmolzen werden könne.

Bei Besuchern zu bescheiden kalkuliert

Im Haushaltsplan der Stiftung für 2019 sind Ausgaben von insgesamt 600.000 Euro aufgelistet. Dem standen nach bisherigen Schätzungen 500.000 Euro an Erträgen entgegen. »Die erste Erfahrungen zeigen uns jedoch, dass wir mit 12.500 Besuchern im Jahr zu bescheiden kalkuliert haben, obwohl diese Zahlen auf den Erfahrungen des LWL-Museumsamtes beruhen«, sagt Behlert. Diese Zahl sei bereits in fünf Monaten deutlich übertroffen worden. Also rechnet die Stiftung zukünftig mit jährlich doppelt so vielen Gästen.

Im laufenden Jahr werden sogar 30.000 prognostiziert. 172.000 Euro Eintrittsgelder helfen damit, das Minus auszugleichen. Beate Behlert ist wichtig: »Der jährliche Zuschuss des Kreises Gütersloh, der 2013/2014 auf 225.000 Euro festgelegt wurde, kann eingehalten und muss nicht etwa erhöht werden.«

Eintrittspreis könnte leicht erhöht werden

Gleichzeitig wird aber darüber nachgedacht, den Grund-Eintrittspreis (sechs Euro für Erwachsene) um einen Euro anzuheben. »Damit würde der selbe Betrag erhoben wie früher im Böckstiegel-Haus«, erläutert Behlert. Kinder sollen das Museum weiterhin gratis besuchen können. Über die Erhöhung muss innerhalb der Stiftung noch beraten werden.

Darüber, wie teuer der Museumsbau am Ende genau war, kann noch keine endgültige Auskunft gegeben werden. »Gewerke für rund 2,3 Millionen Euro müssen noch schlussabgerechnet werden«, erläutert die Geschäftsführerin. Sie geht aktuell davon aus, dass das Bauwerk 4,168 Millionen Euro gekostet hat – das sind 277.000 Euro mehr als anfangs angenommen.

Diese Lücke werde über einen so genannten »Aktivtausch« über zurückfließende Abschreibungen finanziert, berichtet Behlert. »Somit ergeben sich keine negativen Auswirkungen auf das Eigenkapital.«

Ausstellungen und ihre Kosten

»Wir sind regelrecht überrannt worden«, hat Museums-Direktor David nach der Eröffnungsausstellung mit Werken von Peter August Böckstiegel gesagt. 10.500 Besucher haben sich die Arbeiten des Museums-Namensgebers angesehen, immerhin stolze 5500 waren es, die die gerade zu Ende gegangene Ausstellung »Wilhelm Heiner« besucht haben. Am 3. Februar geht es weiter mit dem Dresdner Impressionisten Robert Sterl, ab Mai ist über den ganzen Sommer wieder Böckstiegel selbst zu sehen.

110.000 Euro kosten diese Ausstellungen. Davon entfallen 7000 Euro auf Versicherungen und 5000 Euro auf Konservierung und Restaurierung. Ein dicker Brocken ist der Transport. 43.000 Euro des Budgets werden durch Zuschüsse und Spenden gedeckt.