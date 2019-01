Werther und Halle organisieren diese Reihe von Vorträgen, Aktionen und Kultur gemeinsam, der Wertheraner Part beginnt am Wochenende 23. und 24. Februar mit dem besagten Web-Wochenende im Haus Tiefenstraße. Christiane Dammeyer aus Häger, Mitglied der Web-Gruppe Bielefeld, wird im Haus Tiefenstraße zwar keinen Webstuhl aufbauen, aber vorbereitete Webrahmen mitbringen. Das Seminar läuft Samstag von 10 bis 16 Uhr und Sonntag von 11 bis 16 Uhr, Anmeldungen sofort bei Claudia Seidel im Haus Tiefenstraße unter 05203/1408.

Wechseljahres-Beschwerden mit Homöopathie lindern

Unter Wechseljahren leiden Frauen ganz unterschiedlich. Da kommen mitunter psychische und physische Beschwerden zusammen. Die Heilpraktikerin Juliane Stöve wird am 28. Februar ab 19 Uhr im Familienzentrum Famos viele Tipps und Hinweise geben, wie man mit Homöopathie die Wechseljahres-Beschwerden auch schnell lindern kann. Anmeldungen bis 25. Februar im Famos unter 05203/296066 oder info@famos-werther.de

»LaufMamalauf« ist ein Schnupperkurs für junge Mütter überschrieben, den Anna Hielscher am 5. und 19. März anbietet. Da gibt es jeweils unter freiem Himmel (außer, es schüttet) ein paar Fitness-Übungen nach einem ganzheitlichen Trainingskonzept. Am 5. März, 19.30 bis 20.30 Uhr – Treffpunkt am ev. Gemeindehaus – ist der Kurs ohne Baby vorgesehen, am 12. März von 10 bis 11 Uhr mit Baby und Kinderwagen. Treffpunkt diesmal ist der Venghauss-Platz. Anmeldungen an Famos.

Ohne Streit und Gewalt kommunizieren

»Vier Schritte zur (Selbst-)Empathie« hat die Trainerin und Konfliktmanagerin Mirja Heunemann ihren Vortrag am 7. März im Haus Werther überschrieben. Ihr Vortrag dreht sich darum, wie man anderen aufrichtig, klar und wertschätzend begegnet, also ohne Streit und Gewalt kommuniziert. Die Referentin nimmt selbst Anmeldungen entgegen unter 0151 10729013 oder mh@begegnungsimpulse.de

Pastinaken, Topinambur, Mairübchen oder Rote Bete – alles alte Gemüsesorten, die Sabine Knickert am 8. März wieder aus der Schublade holen möchte. Was man damit anstellen kann, dürfte nicht nur einheimische Frauen interessieren, vermutet Marion Jensen, die im Famos Anmeldungen gern bis zum 1. März hätte.

Das Programm ausführlich steht auch unter www.stadt-werther.de