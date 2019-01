Werther (mk). In Fischernetzen gefangene Delfine, verschmutzte Ozeane und selten gewordene Tierarten. In einer von den Bewohnern der Flex Eingliederungshilfe GmbH (Waldheimat) gestalteten Gemeinschaftsausstellung, zeigen die Hobbykünstler unter dem Titel »Bedrohte Tierwelten« welch katastrophale Auswirkungen das rücksichtslose Handeln der Menschen auf die Umwelt hat.

»Wir haben uns das Thema gemeinsam überlegt und waren in den letzten Wochen sehr fleißig. Es wurde viel gemalt und gezeichnet«, erklärte Violetta Gomez von der Flex Eingliederungshilfe GmbH, die das Künstlerteam schon seit vielen Jahren betreut. Mit viel Freude seien die Teilnehmer ihres Kunstkurses, der sich jeden Dienstag von 9 Uhr bis 11 Uhr trifft, am Werk gewesen. »Die Menschen sollen sich unter einem künstlerischen Aspekt ausdrücken, etwas herstellen und stolz auf sich sein. Durch diese Ausstellung im Rathaus wird ihre Leistung anerkannt«, freute sich Violetta Gomez, die kurz darauf mit den Ausstellern das selbstverfasste Lied »Stoppt den Weltuntergang« anstimmte.

Begeistert von so viel Kreativität ergriff bei der Ausstellungseröffnung am Donnerstagnachmittag auch Bürgermeisterin Marion Weike das Wort. »Auf den ersten Blick ist es eine bunte und fröhliche Ausstellung, doch die Bilder befassen sich mit einem sehr ernsten und wichtigen Thema«, erklärte Weike, die den Bürger empfiehlt, während der regulären Öffnungszeiten des Rathauses, die Ausstellung in der ersten Etage zu besuchen.

Dies verwundert nicht, denn die 30 zumeist sehr farbenfrohen Bilder von Nashörnern, Elefanten oder Tigern zeigen, dass auch Personen mit geistiger- oder seelischer Behinderung in der Lage sind, Beeindruckendes zu leisten. Darunter zum Beispiel Birgit Eckey, die schon seit fünf Jahren in der Waldheimat lebt und der es die Kunst angetan hat. Ihr Werk »Im Meer« zeigt unter anderem einen Fisch, der Plastikteile frisst und deshalb elendig sterben muss. »Die Leute schmeißen ihren Müll einfach ins Meer. Das kann einfach nicht wahr sein«, sagte die 52-Jährige, die durch das Kunstprojekt regelmäßig »gefordert« werde.