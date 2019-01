Jeder fängt mal klein an und kann mit Fleiß, Übung und viel Spaß an der Sache später auch auf der Bühne (der Musikschule) stehen – und wie sich zeigt: Musikschule kann nicht nur klassisch, sondern auch rockig. Foto: Malte Krammenschneider

Werther (WB). Von den »Musikkäfern« bis zum Blockflöten-Ensemble: Die Kreismusikschule Gütersloh bietet zum neuen Halbjahr in Werther eine ganze Reihe neuer Kurse für alle Altersstufen an.

An die Allerkleinsten, die Anderthalbjährigen, und ihre Eltern richtet sich der Kursus »Musikkäfer«. Durch Singen, Fingerspiele, Klanggeschichten und das Experimentieren mit Instrumenten wie Rasseln, Trommeln, Glöckchen und Triangeln werden wertvolle Anregungen zum gemeinsamen Musizieren gegeben. Die natürliche Musikalität und Motorik der Kinder wird gefördert. Der neue Kursus ist donnerstags um 9.30 Uhr im Storckhaus. Infos bei Ingeborg Vogt (05201/16328).

Die »Musikzwerge« sind für Kinder ab vier Jahren. Die Musikzwerge sind das, was traditionell bisher als Musikalische Früherziehung bezeichnet wurde. Auf spielerische Art und Weise erleben die Kinder alle Bereiche der Musik. Der neue Kursus ist montags um 16.30 Uhr in der Grundschule Mühlenstraße. Auskunft erteilt Kursleiterin Halina Bitter unter 05429/1677.

Tasteninstrumente und Blockflöte

»Do-Re-Mi: Musiklernen am Klavier für Kinder ab fünf Jahren« bei Diplom Musiktherapeutin Dr. Maria Schild in der Grundschule Mühlenstraße: Rhythmische Fähigkeiten werden über gemeinsames Singen, Bewegen und Percussion erarbeitet und aufs Klavier übertragen. Dabei lernen die Kinder Klangphänomene und Tonmuster am Klavier wiederzuerkennen und auf verschiedene Lagen und Tonarten zu übertragen. Der Unterricht findet mittwochs oder donnerstags nachmittags in Gruppen mit etwa sechs Schülern in der Grundschule Mühlenstraße statt. Auskunft erteilt Dr. Maria Schild unter 0521/104774.

Der Blockflöte-Erprobungskursus bei Roswitha Jirku-Bouyer ist für Kinder im Vorschul- oder Grundschulalter. Während eines Schulhalbjahres erlernen die Kinder die technischen Grundlagen des Instrumentes und erhalten eine Einführung in die Notenschrift. Der Unterricht findet dienstags oder donnerstags in der Grundschule Mühlenstraße statt. Auskunft erteilt die Kursleiterin unter 0521/102450.

Musikunterricht von Akkordeon bis E-Gitarre

Das »Tasten-Karussell« wird von Kirsten Samuel geleitet. In diesem Kursus können Kinder die verschiedenen Tasteninstrumente Akkordeon, Keyboard und Klavier kennen lernen. Der Unterricht ist donnerstags im Heimathaus in Häger. Auskunft: 05221/23926.

Im traditionellen Musikunterricht werden die Instrumente Akkordeon, Blockflöte, Fagott, Gesang, Gitarre, E-Gitarre, E-Bass, Klavier, Keyboard, Klarinette, Saxophon, Querflöte, Schlagzeug, Trompete, Posaune, Tenorhorn, Tuba, Violine, Viola und Violoncello angeboten.

Anmeldungen werden im Sekretariat der Musikschule, Kirchstraße 18, 33330 Gütersloh unter 05241/925210 oder im Büro der Zweigstelle Werther, montags und donnerstags von 18 bis 19 Uhr im Storckhaus, Telefon 05203/88782 entgegen genommen. Anmeldeformulare und Schulgeldordnung sowie eine Aufstellung des kreisweiten Unterrichtsangebots können auf der Internetseite der Kreismusikschule unter www.musikschule-guetersloh.de ausgedruckt werden.