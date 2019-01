Das Luftbild zeigt die Fläche des Baugebietes Blotenberg, das einst zum Hof Overbeck (vorne links) gehörte. Die Hofstelle selbst ist bereits an einen privaten Investor verkauft. Foto: Ulrich Fälker

Werther (pes). Am heutigen Dienstag sollte es endlich vorangehen mit den Beschlüssen zum Baugebiet Blotenberg. Daraus aber wird wohl nichts werden. Stadtplanerin Tanja Schrooten ist erkrankt, das Abarbeiten der mehr als 200 Einwendungen somit gar nicht möglich. Fraglich ist deshalb auch die dazu vorgesehene weitere Sondersitzung am 13. Februar. Bis Montag-Nachmittag waren im Internet noch nicht die Vorlagen für die Sitzung am Dienstagabend hochgeladen worden.