Museumsdirektor David Riedel konnte sich in den beiden ersten Ausstellung im neuen Böckstiegel-Museum schon über 18.000Besucher freuen – deutlich mehr als kalkuliert. Foto: Oliver Schwabe

Werther (pes). Der Kulturausschuss des Kreises Gütersloh hat jetzt bei nur einer Gegenstimme den Wirtschaftsplan 2019 des Böckstiegel-Museums gebilligt. Demnach müssen die laufenden Kosten etwas nach oben korrigiert werden, gleichzeitig kann das dadurch entstehende Minus aber durch ein deutliches Plus bei den Besucherzahlen kompensiert werden.

Um langfristig etwas mehr Geld in die Kasse zu bekommen, soll der Basis-Eintrittspreis für Erwachsene auf die ursprünglich gedachten sieben Euro angehoben werden. Nach Empfehlung des LWL-Museumsamtes in Münster war die Böckstiegel-Stiftung vor der Öffnung auf sechs Euro gegangen.

Der Vorstand des Böckstiegel-Freundeskreises hatte in einem offenen Brief an den Landrat vor der Preiserhöhung gewarnt. Die derzeit gültige Regelung sollte das ganze Jahr 2019 über beibehalten und frühestens 2020 bewertet und diskutiert werden. Ein höheres Eintrittsgeld könne auch kontraproduktiv sein, indem es zu sinkenden Besucherzahlen führe. Auch dem Wertheraner Kreistagsmitglied Thorsten Schmolke (Grüne) kam die Anhebung der Eintrittspreise etwas zu früh.

Im Gespräch mit dem WB verwies die Geschäftsführerin der Stiftung, Beate Behlert, darauf, das die Eintrittspreise für die ermäßigten Karten unverändert blieben. Und es bleibe das Alleinstellungsmerkmal des Böckstiegel-Museums, dass alle Personen bis 18 Jahre freien Eintritt haben. Die Umstellung soll zu einem geeigneten Zeitpunkt im nächsten Sommer erfolgen.