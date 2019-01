Die bekannte »Babbel-Linde« in Werther muss gefällt werden. Foto: Klaudia Genuit-Thiessen

Werther (WB/pes). Sie ist ein ganz markanter Baum in der Wertheraner Innenstadt. Gleich neben dem Modegeschäft Sudfeld steht die so genannte »Babbel-Linde« (nach dem Eigentümer von Grundstück und Haus) vor dem historischen Gebäude, in dem jetzt eine Physiotherapie-Praxis zu Hause ist.