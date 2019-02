Werther (WB/SKü). Über diesen Andrang war Museumsleiter David Riedel selbst am meisten überrascht. Zur Eröffnung der Sonderausstellung mit Werken des deutschen Impressionisten Robert Sterl (1867-1932) sind mehr als 120 Kunstfreunde am Sonntagvormittag in das Böckstiegel-Museum in Werther gepilgert.