Von Kathrin Hentschel

Werther-Theenhausen(WB). In der Luft der verführerische Duft von knusprigen Brötchen, frisch gebackenem Kuchen und süßem Gebäck – das wird den Theenhausenern in Zukunft im Dorf fehlen.

Die Landbäckerei Welter schiebt die Brote ab Ende dieses Jahres nur noch in der neuen Backstube in Neuenkirchen in den Ofen. Es gibt aber auch erfreuliche Nachrichten für diejenigen, die die leckeren Backwaren nicht missen möchten: Katja Voth führt den Verkaufsladen im Zentrum von Theenhausen weiter.

In Omas Sinne

Aufgrund von Umbauarbeiten war das Geschäft zwei Wochen lang geschlossen. Am Montag, 11. Februar, öffnet der Laden wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten und erstrahlt in neuem Glanz. Die neue Einrichtung trägt künftig die Handschrift von Katja Voth, die seit fünf Jahren im Familienunternehmen tätig ist. »Ich möchte den Laden in Oma Hildegards Sinne fortführen. Daher wird das Warenangebot so bleiben«, sagt die zweifache Mutter, die sich bei ihren treuen Kunden mit Angeboten in der Wiedereröffnungswoche bedankt.

Hildegard Welter, die mit ihrem Mann Heinz im Oktober 1978 die Bäckerei übernahm, wusste schon früh, dass ihre Enkeltochter eines Tages als Inhaberin hinter der Ladentheke stehen wird. Mit einem Mix aus Qualitätshandwerk und Atmosphäre überzeugt die Bäckerei bereits seit 40 Jahren. Wer bei Welter einkauft, bekommt nicht nur Brötchen und Gebäck, sondern auch immer ein freundliches Wort mit auf den Weg. Die Stammkunden werden alle mit Namen angesprochen und der Nachwuchs bekommt eine kleine Süßigkeit oder ein Milchbrötchen in die Hand gedrückt.

Café nicht ausgeschlossen

Ist der Verkauf erst abgewickelt, wird auch mal über das Wetter und die Nachbarschaft geplaudert. Den Wunsch der Theenhausener nach Sitzgelegenheiten erfüllt die Ladeninhaberin zum Teil: Jeweils eine Sitzbank wird künftig den Innenraum des Ladens und den Außenbereich zieren. »Durch die Sanierung der Theenhausener Straße würde sich ein Café vorerst nicht lohnen. Aber danach, wer weiß?«, hält sich Katja Voth alle Optionen offen.

Seit 40 Jahren hält Familie Welter in Theenhausen die Handwerkstradition hoch: Bäckermeister Martin Welter führt das kleine Familienunternehmen in dritter Generation weiter. Dass bei Welter selbst gebacken und keinesfalls aufgebacken wird, sollte sich von selbst verstehen. Eine Spezialität ist das »Krankenhausbrot« – ein Vollkornbrot, mit dem die Bäckerei die naheliegenden Krankenhäuser beliefert. »Die Patienten rufen uns nach ihrem Aufenthalt an und fragen danach. Anschließend bleiben sie unsere Kunden.« Dafür nehmen sie auch längere Fahrtzeiten in Kauf.

Umzug nach Neuenkirchen

Heute beschäftigt der Betrieb 35 Angestellte. Bernd und Angelika Welter sind stolz auf die lange Geschichte des Unternehmens und darauf, dass ihre Kinder die Tradition fortführen. Weil die steigenden Hygieneanforderungen und Auflagen in Zukunft nicht mehr erfüllt werden können, entschloss sich die Familie am Standort Theenhausen anzubauen. »Das Grundstücksangebot für die Erweiterung lag vor und die Pläne waren fertig«, erzählt Bäckermeister Bernd Welter.

Doch die Planung stieß auf Widerstand aus der Nachbarschaft. »Die Stadt Werther verlangte daraufhin ein teures Lärmschutzgutachten und bot unter anderem die Rodderheide als Alternative an. Letztlich war das Gewerbegrundstück in Neuenkirchen finanziell interessanter.« Die Produktionsstätte am Standort Neuenkirchen werde größer, moderner und zukunftsorientiert. Die Planung habe viel Zeit in Anspruch angenommen. »Zwischenzeitlich haben wir den Entwurf überarbeitet und ein anderes Bauunternehmen beauftragt«, berichtet Martin Welter. Geschottert ist das Baugrundstück in der Nordlandstraße bereits, die weißen Transporter tragen das Meller Kennzeichen und die Betonarbeiten starten im März. Geplant ist der Umzug im Herbst dieses Jahres.