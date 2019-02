Mit schwerem Gerät ist die große Krone der alten Linde an der Ravensberger auseinander gesägt worden. Am Boden wurden die großen Holzmengen transportfähig zerkleinert. Foto: Gabriele Grund

Von Gabriele Grund

Werther (WB). Das Fällen von alten Bäumen ist gelegentlich ein sehr emotionales wie heikles Thema, denn viele Menschen sind gegen Fällungen eingestellt. In Werther war das am Samstagvormittag an der Ravensberger Straße anders.