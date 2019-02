Von Stefan Küppers

Werther (WB). In Werthers großem Hochwasserschutzbecken sammelt sich nicht nur das Wasser des womöglich eines Tages hochschwellenden Schwarzbaches. In dem Baukörper sind mittlerweile mehr als eine Million Euro Baukosten »versickert«. Zuletzt musste der Stadtrat dabei noch einen kräftigen Kostennachschlag genehmigen.

Das Bauwerk hat eine lange Geschichte, die ihren Anfang am 18. Januar 2007 nimmt. Während des Jahrhundertorkans Kyrill konnte Werthers Kanalisation die anfallenden Wassermassen nicht mehr bändigen. Vor der Unterführung des Schwarzbaches am Busbahnhof war ein Gitter durch Äste und andere Trümmerteile verstopft, sodass sich das Wasser einen anderen Weg über die ZOB-Senke suchte. Die Wasserschäden im Stadthotel beziehungsweise der Gaststätte Sedan, im Evangelischen Gemeindehaus sowie auch in angrenzenden Häusern und Garagen waren erheblich.

Es gab immer wieder Streit über die Pläne

Um nicht weitere Millionenschäden zu riskieren, entschloss sich die Stadt zum Bau eines Hochwasserschutzbeckens direkt angrenzend an den Hof Venghaus am Teutoburger-Wald-Weg. Rund 1,4 Hektar hat der Landwirt vor Jahren an die Stadt verkauft. Doch über das, was dann entstehen sollte, gab es immer wieder Streit.

Ausmaß und Sinn werden kritisch hinterfragt

Heinrich-Theodor Venghaus war es wichtig, dass sein Hof und Garten durch das Bauwerk nicht beeinträchtigt würde. Und so traf er nach eigenen Angaben mit der Stadt und dem Umweltbeauftragten Werner Schröder detaillierte Verabredungen zur Gestaltung unter anderem eines Walls zur Abgrenzung des Hochwasserschutzbeckens.

Dass diese Vereinbarung dann dem Planungsbüro nicht vorgelegen haben soll und nach Darstellung von Venghaus plötzlich ganz anderes als verabredet geplant wurde, sorgte für so großen Ärger, dass irgendwann nur noch Rechtsanwälte miteinander sprachen. »Jetzt ist die Angelegenheit in unserem Sinne geregelt, aber das Hochwasserschutzbecken ist aus meiner Sicht natürlich völlig überdimensioniert. Auch der Wall zwischen den Becken erscheint mir sehr hoch«, sagt Venghaus.

Der Landwirt ist nicht der einzige Kritiker des Projekts. Beispielsweise aus Reihen der Wertheraner UWG ist immer wieder das Ausmaß und die Sinnhaftigkeit dieser Investition sehr kritisch hinterfragt worden.

Baukosten betragen bereits eine Million Euro

»Die Anlage erscheint wirklich sehr groß«, räumt Bürgermeisterin Marion Weike im Gespräch mit dem WB ein. In der Summe sind mittlerweile mehr als eine Million Euro Baukosten zusammen gekommen. Genaue Zahlen will die Bürgermeisterin erst nennen, wenn alles rechnerisch sozusagen wasserdicht ist.

Zwei Zuflüsse kommen in dem Becken zusammen

Weike verweist darauf, dass die Ausmaße und die Konstruktionen der zwei nebenliegenden Hochwasserschutzbecken durch ein Fachbüro so gerechnet worden sind, dass ein Hochwasser, das statistisch alle hundert Jahre vorkommt, durch Wasserrückhaltung schadlos für die Stadt verarbeitet werden kann. »Man muss bedenken, welch großer Zuflussbereich hier abgedeckt wird«, fügt Weike hinzu. Tatsächlich kommen am Hof Venghaus zwei Zuflüsse des Schwarzbaches aus dem Teutoburger Wald zusammen.

Keine Fördermittel ohne zweites Becken

Marion Weike zeigt sich überzeugt, dass dieses Projekt nicht »großgerechnet« worden ist, weil immerhin 80 Prozent der Kosten vom Land übernommen werden. »Das ist schon die passende Größe«, sagt Weike und verweist auf Gespräche mit der Bezirksregierung Detmold, die hier mit ihrem Sach- und Fachverstand auch als Korrektiv gewirkt habe. Und ohne zum Beispiel das zweite Becken hätte es laut Weike keine 80 Prozent Landesförderung gegeben.

Der Stadtrat hat für das ohnehin teure Projekt in seiner jüngsten Sitzung nochmals einen Nachschlag von 205.650 Euro bewilligt. Die Mehrkosten waren laut Vorlage aufgrund einer zweijährigen Bauverzögerung, Stillstandskosten, einer erneuten Baustelleneinrichtung, allgemeiner Preissteigerungen sowie zusätzlichen Planungskosten entstanden. Ergänzend erklärt Weike dem WB, dass insbesondere die Kosten für die notwendige Deponierung von Boden bei den Mehrkosten zu Buche geschlagen hätten. Die Bürgermeisterin geht davon aus, dass die 205.000 Euro Zusatzkosten auch von der 80-prozentigen Landesförderung erfasst werden.