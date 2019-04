Der Dorfladen Häger war erstmals mobil beim Narzissenfest in Spenge am Haus Werburg. Ulrike Schilling sowie Christiane und Jochen Dammeyer machen dort Ellen Schwitalski den Dorfladen Häger schmackhaft. Foto: Klaus-Peter Schillig

Werther-Häger (WB). Der Dorfladen in Häger ist im Wertheraner Ortsteil längst eine Institution. Jetzt wird er auch noch mobil. Beim Narzissenfest in Spenge am letzten Märzsonntag war die Premiere, auch beim Frühlingserwachen in Werther war der Stand oft dicht umlagert.

»Das war ein Schnellschuss, wir wollten mal gucken, welche Resonanz wir bekommen«, sagt Wolfgang Lamek, Mitglied des Vereinsvorstandes. Deshalb wurden die Besonderheiten des Dorfladens auch erstmal unter einem geliehenen Partyzelt des Technischen Hilfswerkes präsentiert. »Langfristig möchten wir da schon etwas Markanteres haben«, blickt Lamek in die Zukunft. Der Traum der ehrenamtlichen Kaufleute wäre eine auffällig lackierte Ape. Angesteuert werden Veranstaltungen wie Stadtfeste oder verkaufsoffene Sonntage in der näheren Umgebung. Das Haller-Willem-Fest in Halle am Himmelfahrtstag wäre so eine Station.

Dorfladen bietet nur Spezialitäten an

Der Dorfladen zieht allerdings nicht mit seinem ganzen Produkt-Besonderheiten über Land, sondern beschränkt sich auf das, was es wirklich nur dort gibt: englische Marmeladen beispielsweise, die Lakritze aus Island, die exklusiv hergestellten Spirituosen oder die Eigenprodukte mit dem Logo des Dorfladens: Parkschwein(-scheibe) oder das Lichtschwein. Und natürlich gibt es reichlich Informationsmaterial. »Wir wollen schauen, ob wir mit solchen Aktionen zusätzlichen Umsatz generieren können«, sagt Wolfgang Lamek. »Primär aber ist es eine Möglichkeit, den Dorfladen unters Volk zu bringen.

Auch für solche Aktionen ist der Dorfladen auf ehrenamtliche Arbeit angewiesen. In Spenge oder Werther standen Menschen im Stand, die ansonsten im Dorfladen nur einkaufen, aber die gute Sache unterstützen möchten. »Insgesamt werden im Jahr 3000 ehrenamtliche Stunden geleistet«, rechnet der Marketing-Experte des Dorfladens vor. »Wenn wir die nicht hätten, wären wir schon pleite, dann hätten wir nämlich 30.000 Euro höhere Kosten.«

Brötchen schmieren wie am Fließband

Morgens um 5 Uhr stehen schon die ersten Helfer im Laden, um wie am Fließband Brötchen zu schmieren. Denn der allmorgendliche Berufsverkehr hat sich zu einer Haupteinnahmequelle gemausert. Belegte Brötchen und andere handfeste Nahrung sowie Getränke zum Mitnehmen sind der Renner.

Aber nicht nur diese Klientel soll mit den Ständen auf den Festen angesprochen werden, sondern eben auch die Käufer, die Besonderes suchen. »Wer für unsere Spezialitäten einmal kommt, kommt auch wieder«, hat Wolfgang Lamek beobachtet.