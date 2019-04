Von Stefan Küppers

Gegen diese Praxis wehrt sich die Stadt Werther, vertreten durch Bürgermeisterin Marion Weike, jetzt auch juristisch. Vor dem Verwaltungsgericht Minden hat die Stadt Werther eine Klage gegen das Land NRW eingereicht, vertreten in diesem Fall durch die Bezirksregierung Arnsberg, die für die Verteilung der Flüchtlinge im Land an die Kommunen zuständig ist. An diesem Freitag, 26. April, 10 Uhr wird die Verwaltungsrechtssache im Verwaltungsgericht Minden (Zimmer 208) verhandelt.

Viele Bürgermeister-Kollegen loben Wertheranerin für ihre Klage

Dass sie überhaupt eine Klage gegen die Zuweisungspraxis des Landes NRW angestrengt hat, dafür hat Marion Weike nach eigener Auskunft schon so manchen Schulterklopfer von Amtskollegen bekommen. Denn die Ungerechtigkeiten bei der Flüchtlingszuweisung, insbesondere bei der Kostenverteilung, werden von vielen Kommunen beklagt. Doch selber vor Gericht ziehen, wollen die wenigsten, weiß Marion Weike, die bekanntlich ja auch Vizepräsidentin des Städte- und Gemeindebundes in NRW ist. Als Volljuristin hat sie ans Gericht einen Schriftsatz über neun Seiten verfasst, in dem sie ausführlich begründet, warum die Zuweisung eines Flüchtlings am 6. März 2018 durch die Bezirksregierung Arnsberg rechtswidrig gewesen sein soll.

Klage: Land schiebt trotz Gerichtsbeschluss nicht ab und lässt Kommunen mit den Kosten alleine

Weike legt dar, dass das Verwaltungsgericht Düsseldorf bereits am 19. Januar 2018 eine Abschiebung des zuletzt in Viersen (Niederrhein) wohnhaften Flüchtlings für zulässig erklärt hatte. Doch anstatt den Flüchtling gemäß des Dublin-Abkommens zurück in das nahe Belgien abzuschieben, von wo er in der Vergangenheit mehrfach illegal eingereist war, wurde der Mann drei Monate später an Werther weitergereicht. Anstatt sich mit der verwaltungsaufwändigen Abschiebung zu befassen, sei das Land NRW den deutlich einfacheren Weg gegangen, beklagt Weike.

Die Stadt musste den Mann aufnehmen und versorgen, bekam aber dafür keine pauschalierten Zahlungen des Landes mehr, weil es die generell drei Monate nach der vollziehbaren Ausreisepflicht nicht mehr gibt. Das Land geht selbst von 10.000 Euro jährlich aus, die ein Flüchtling an Kosten verursacht. Weike argumentiert, dass die Zuweisung durchs Land nicht verhältnismäßig und ermessensfehlerhaft war. Außerdem legt sie dar, dass hier eben kein Einzelfall vorliege.