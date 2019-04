Von Klaudia Genuit-Thiessen

Werther (WB). Kein Wunder, dass die Geh-Treffs in Werther schon in Rheda-Wiedenbrück und Verl Nachahmer gefunden haben und jetzt auch in Steinhagen zum Angebot gehören: Was gut ist, macht Schule. Zum Frühling hin soll sich in Werther demnächst noch mehr bewegen.