Von Stefan Küppers

Werther (WB). Sie wolle bloß keinen Beifall aus der »falschen Ecke« bekommen, sagt Marion Weike. Das ist verständlich. Der Sozialdemokratin wäre es peinlich, wenn ihr juristischer Alleingang dazu genutzt würde, tumbe Vorurteile nach dem Motto »Die da in den Behörden schaffen es mit den Flüchtlingen sowieso nicht« zu schüren. Doch darum geht es in dieser Auseinandersetzung gar nicht, wohl aber um ein Stück mehr Gerechtigkeit.

Auch wenn es nun zunächst eine juristische Niederlage gab , ist das Verfahren doch an sich wichtig. Die Öffentlichkeit erfährt so, wie sehr Landesbehörden bei der politisch gewünschten zügigen Abschiebung von Asylbewerbern ohne Bleibeperspektive hinterher hinken.

Und dass es nicht nur in Werther zu absurd-ärgerlichen Situationen kommt, wenn rechtskräftig Ausreisepflichtige kurz vor Fristablauf eines Abschiebetermins in eine Stadt zugewiesen werden und diese dann nicht mal Finanzhilfe erhält.

Die Bürgermeisterin hat sich seit Jahren darüber geärgert, wie oft unzureichend in übergeordneten Behörden in Flüchtlingsfragen organisiert und gearbeitet wurde. Mit ihrer Kernforderung, dass sich eine Stadt gegen einen Verwaltungsakt (nämlich die Zuweisung) einer übergeordneten Behörde bei bestimmten Konstellationen wehren können muss, streut sie in der Tat Sand ins Getriebe.

Doch vielleicht braucht es genau dies. Denn wenn hohe Behörden die Aussicht erhalten, dass sie für ihr Tun oder Lassen mit rechtlichen Konsequenzen zu rechnen haben, könnte dies entscheidend das Verantwortungsgefühl schärfen. Vielleicht führt das endlich zu effizienterem Handeln und am Ende mehr Gerechtigkeit