Von Margit Brand

Werther (WB). Rauf auf’s Rad, Werther sammelt Kilometer! Drei Wochen lang können sich alle im Ort an der Aktion »Stadtradeln« beteiligen. Startschuss fällt am Sonntag, 5. Mai.

In anderen Kommunen hat das »Stadtradeln«, eine Aktion des überregionalen Netzwerkes »Klimabündnis«, bereits Tradition, für Werther ist es eine Premiere. Die Idee: 21 Tage lang – in Werther also bis zum 25. Mai – wird möglichst viel Fahrrad gefahren. Das tut dem Klima gut, ist für die eigene Gesundheit ein Gewinn, und Preise sind auch ausgelobt: Im Herbst steht fest, welcher Ort pro Einwohner die meisten Kilometer zurück gelegt und eine Belohnung verdient hat. Auch die fahrradaktivsten Kommunalparlamente werden ausgezeichnet.

Aktionstag Zum Auftakt der »Stadtradeln«-Premiere gibt es am Sonntag, 5. Mai, einen Aktionstag auf dem Alten Markt. Der ist an diesem Tag von 14 bis 17 Uhr für Autos gesperrt. Hier wird die Aktion noch einmal ausführlich vorgestellt. Vor Ort ist auch das Fahrradfachgeschäft Avanti aus Halle. Es bringt nicht nur Räder zum Probefahren mit, sondern führt auch kostenlos Kurz-Checks am eigenen Drahtesel durch. Ebenfalls gratis werden Warnwesten vergeben. Um 15 Uhr startet eine Radtour nach Häger, wo eine Photovoltaik-Anlage besichtigt wird. Anmeldungen hierfür sind bis Donnerstag an Annika Nagai (Tel. 05023/ 705-72 oder annika.nagai@gt-net.de) zu richten.

Gutschein für aktivste Radler

Als zusätzlichen Anreiz hat auch die Stadt Werther Preise zur Verfügung gestellt. Die aktivsten Radler der Böckstiegel-Stadt bekommen einen Reise-Gutschein über 250 Euro beziehungsweise einen 200-Euro-Gutschein für das Fahrradgeschäft Avanti in Halle (für Platz zwei und drei). Wer im Team startet und am besten abschneidet kann für 100 Euro gratis im Dorfladen Häger einkaufen. In der fleißigsten Schulklasse bekommt jeder eine Freibadkarte.

Doch damit nicht genug: Der Klimastammtisch Werther animiert zu drei Fahrradtouren mit einer Führung am Ziel. Wer jedes Mal dabei ist, hat nicht nur weitere Kilometer auf seinem Konto, sondern auch die Chance auf 20-Euro-Gutscheine. Am Freitag, 10. Mai, ist Biohof Maaß um 17 Uhr das Ziel. Jeder kann auf eigenen Wegen dorthin radeln oder aber um 16.45 Uhr zum gemeinsamen Start ans Rathaus kommen. Am Mittwoch, 15. Mai, geht es zu 18.30 Uhr in den Dorfladen Häger (Start 17.45 Uhr), am Mittwoch, 22. Mai, zu 18.30 Uhr zum Windrad Suhrmann (Start 17.45 Uhr).

So funktioniert es

Wer teilnehmen will, registriert sich auf der Kampagnen-Plattform . Wer möchte, kann hier eine Untergruppe gründen oder einer beitreten. Online werden auch die erradelten Kilometer eingetragen. Das funktioniert auf Vertrauensbasis. Oder man nutzt komfortabel die kostenlose Stadtradeln-App, die die Fahrradkilometer automatisch zählt. Auch ohne Internet kann man mitmachen: Klimaschutzmanagerin Annika Nagai im Rathaus nimmt wöchentlich Erfassungsbögen entgegen.