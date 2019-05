Von Johannes Gerhards

Werther (WB). Klares Votum für Grün: Das Evangelischen Gymnasium Werther hat die Europawahl simuliert. Auf die Frage, was sie denn gewählt haben, wollen einzelne Schüler aber nicht antworten. Das Prinzip des Wahlgeheimnisses haben sie also schon mal verinnerlicht.

Auch sonst lief vieles genauso ab wie bei einer richtigen Wahl, allein das Ergebnis dürfte bei den Europawahlen am kommenden Wochenende deutlich anders ausfallen. Am Donnerstag und Freitag waren zwei Wahllokale am EGW mit freiwilligen Wahlhelfern besetzt. Die Wähler hatten ihre Identität per Schülerausweis nachzuweisen. Nach Abgleich mit den Klassenlisten erhielten sie ihren Wahlschein und durften sich damit in die Wahlkabinen begeben, um ihr Kreuzchen zu machen. Anschließend verschwand der ausgefüllte Wahlschein in der bewachten und kontrollierten Wahlurne.

Neun statt 41 Parteien

»Die Idee einer Wahlsimulation kommt aus der Bezirksschülervertretung, in deren Vorstand auch Vivien Kutscha aus dem achten Jahrgang als Kreisschülersprecherin und Landesdelegierte vertreten ist«, erklärt SV-Lehrerin Sarina Dewald. Ein Zusatzkurs Sozialwissenschaften mit den diesjährigen Abiturienten unter Leitung von Sebastian Koch hat die Wahlen vorbereitet. Dazu gehörte auch, die Anzahl der Parteien von 41 auf dem echten Wahlschein auf neun repräsentative Angebote plus Kurzbeschreibung zu begrenzen.

Eltern und Lehrer wurden im Vorfeld mit eingebunden, um die Ernsthaftigkeit des Projektes zu unterstreichen. »Meinungsfreiheit und Wahlen sind eben nicht selbstverständlich«, sagt SV-Lehrer Andreas Galler. Er bezeichnet die Aktion als wertvollen Beitrag zur Demokratieerziehung. Gewählt wurde auf freiwilliger Basis während der Unterrichtspausen. Dass Lehrer ganze Klassen geschlossen zum Wählen schicken, war nicht vorgesehen. Wahlberechtigt waren 574 Schüler aller Klassen.

Hohe Wahlbeteiligung

Nach Auszählung der Stimmen am Freitagnachmittag zeigt sich Andreas Galler besonders erfreut über die überdurchschnittlich hohe Wahlbeteiligung von fast 67 Prozent. »Damit liegen wir deutlich über dem Ergebnis der letzten Europawahl mit 48 Prozent«, stellt er zufrieden fest. Bei den offiziellen Europawahlen bleiben die Türen des Gymnasiums geschlossen, die Wahllokale sind dann in Gesamtschule und Grundschule untergebracht.

So hat das EGW gewählt

Von 384 gültigen Stimmen entfallen 184 (47,92 Prozent) auf die Grünen. In weitem Abstand folgen mit CDU (68 Stimmen/17,71 Prozent), SPD (40 Stimmen/10,4 Prozent) und FDP (29 Stimmen/7,55 Prozent) die etablierten Parteien. Weniger als fünf Prozent erhielten Die Partei (4,95 Prozent), Die Violetten (4,1 Prozent), AfD (3,65 Prozent), Linke (2,60 Prozent) und die Humanisten (1,04 Prozent).