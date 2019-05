Jubiläumskonzert bei Steffen Rosen: Inka Noack lässt sich hier von Ekaterina Engler am Flügel begleiten. Zum zehnten Mal trat sie in der Blumenhalle des Gartenbetriebs auf. Gleich zwei Konzerte waren gut besucht. Foto: Johannes Gerhards

Von Johannes Gerhards

Werther(WB). »Ich mache ja auch mal Fehler. Aber wegen meiner hervorragenden Pianistinnen fällt das nicht so auf«, lobt Inka Noack. Abwechselnd hat sich die Mezzosopranistin bei ihren Jubiläumskonzerten von Ekaterina Engler und Irine Gorgadze am Flügel begleiten lassen.

Bereits zum zehnten Mal gastieren sie an diesem ungewöhnlichen Auftrittsort in der Blumenhalle auf dem Gelände des Gartenbaubetriebs Steffen Rosen. Zum Jubiläum steht der Liederabend unter dem Motto »Von ewiger Liebe«. Rund siebzig Zuhörer sind bereits am ersten Abend erschienen, um sich an klassischem Liedgut und virtuosem Klavierspiel zu erfreuen.

Eine Mischung aus allen Konzertprogrammen der vergangenen zehn Jahre verspricht Inka Noack, nachdem sie mit der wortlosen »Aria cantilena« des brasilianischen Komponisten Heitor Villa-Lobos den Gesangsabend eröffnet hat. »An diesem kleinen, geheimen Ort wollen wir uns der großen Konkurrenz des ESC stellen«, sagt sie augenzwinkernd und weiß genau, dass die Schnittmenge zwischen ihren Fans und denen, die sich für den European Song Contest begeistern können, nicht allzu groß ist.

Brillante Pianistinnen

Nach Mendelsohns »Auf den Flügeln des Gesanges«, einem ihrer persönlichen Lieblingsstücke, folgt das titelgebende Lied »Von ewiger Liebe«. Inka Noack vergleicht diese Komposition von Johannes Brahms mit dem idyllischen Dorfleben, das einem Böckstiegel-Gemälde entsprungen sein könnte. Dass die Liebe nicht immer glücklich endet, thematisiert Giuseppe Verdi in seinem Werk über Fausts Geliebte Gretchen. Dramatisch und kraftvoll überzeugt Ekaterina Engler mit einem energiegeladenen Solo beim Präludium von Sergei Rachmaninow. Ähnlich begeistert wie das Publikum zeigt sich Inka Noack, die »schon gar nicht mehr weiter singen möchte«. Während des russischen Liedes ist bei den leiseren Passagen untermalendes Vogelgezwitscher von draußen zu vernehmen. Wegen der lauen Frühlingsnacht hält Firmeninhaber und Klassikfreund Joachim Steffen die Tore nach draußen geöffnet.

An einem Veranstaltungsort, in dem normalerweise Rosen sortiert und gebündelt werden, ist Improvisation gefragt. »Aber hier klappt immer alles«, betont Inka Noack, ganz gleich, ob zusätzliche Beleuchtung benötigt wird oder unerwünschte Nebengeräusche von Aggregat und Lüftungsanlage umgehend und unaufgefordert abgestellt werden. Neben den Konzerten finden regelmäßig Lesungen und Märchenabende in seinem Betrieb statt, berichtet Joachim Steffen beim Drink in der Pause.

Reise durch Europa

Danach geht es mit Mozart weiter, dem es laut Inka Noack gelungen sei, in seinen »Lieder-Kleinoden« den Extrakt seines Schaffens unterzubringen. Irine Gorgadze begeistert mit der komprimierten Version eines »musikalischem Witzes«, dem vertonten russischen Gedicht »Sternenklare Nacht« und einem temperamentvollen »Kampftanz« aus ihrer georgischen Heimat. Die weiteren musikalischen Stationen sind Frankreich und Spanien, wobei Ekaterina Engler das Kunststück fertig bringt, dem Flügel fast gitarrenähnliche Flamencoklänge zu entlocken. Im Anschluss an einen Abstecher nach Italien und dem neapolitanischen »Funiculì, Funiculà« endet das Konzert mit der »Hymne, die extra für diesen Laden komponiert wurde«, wie Inka Noack anmerkt. Die Rede ist natürlich von Hildegard Knefs Evergreen »Für mich soll’s rote Rosen regnen«.