Von Eische Loose

Mehrere Zufälle sind im Vorfeld zusammen gekommen. Zum einen unternehmen die 42 Xantener Sänger gerade eine Chorfahrt nach Halle. Zum anderen kennen sich die beiden Chorleiter. Denn Georg Gerißen und Michael Henkemeier haben einst in Detmold gemeinsam studiert. Zwar ergab sich lange keine Zusammenarbeit, aber die Premiere begeistert.

Im ersten Teil rahmen die Sänger die Big Band ein, im zweiten ist es umgekehrt. Dabei lassen die Xantener mit ihrem Leiter am Piano zunächst die Welt des Monsieur Mathieu aufleben. Danach präsentieren sie Chansons von Herman van Veen sowie das Volkslied »Es zogen einst fünf wilde Schwäne« in einer schwungvollen Bearbeitung von Georg Gerißen selbst. Hier sowie im dritten Teil mit Evergreens zeigen sich die Sänger sowohl ein- wie mehrstimmig in Top-Form. Sie begleiten sich mit ihren Stimmen selbst und vermitteln in ihrer Perfektion exakt die Stimmung der Stücke.

Nur wenige Proben

Hier vor Ort studierten die Sänger zwei Stücke mit der Big Band ein, »Sway« und »Bei mir bist Du schön«. Unter der Gesamtleitung von Michael Henkemeier gelangen beide Stücke wunderbar und tragen beiden Ensembles viel Applaus der rund 75 Zuhörer ein. Dabei schlägt sich auch die Big Band mit ihren neuen Stücken hervorragend. Mit Katharina Ernst können sie sogar eine eigene Stimme präsentieren. Gleichzeitig spielt Gründungsmitglied Christoph Horstmann an der Posaune mit: Seit der sechsten Klasse und damit nun mehr als 30 Jahre ist er mit dabei. Jetzt präsentiert er mit 19 weiteren Bläsern und neun Rhythmus-Spielern jazzige und schwungvolle Stücke. Mit »Caliente«, »Vehicle« und »Mission Impossible« haben sie eine überzeugende Mischung parat.