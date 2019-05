Von Margit Brand

Werther (WB). Ein neu zusammen gestelltes Organisationsteam steckt mitten in den Vorbereitungen für den nächsten Skulpturenpfad, der sich vom 13. bis 15. September vom Stadtpark durch die Mühlenwiese bis zum Haus Werther erstrecken wird. Vorab ist eine Broschüre erschienen, die einen Überblick gibt über die Kunstwerke, die seit 2003 dauerhaft in Werther stehen geblieben sind.

Auch im Nachgang des mittlerweile neunten Skulpturenpfades im Herbst hoffen die Veranstalter, eine weitere der ausgestellten Skulpturen anschaffen zu können, die zuvor von einer fachkundigen Jury ausgewählt wird. »Wir freuen uns, wenn wir Sponsoren finden, die dieses Vorhaben unterstützen«, sagt Lothar König. Als neuer Schriftführer im Heimat- und Kulturverein Werther hat er die Stelle von Friedrich Richter eingenommen, der sich aus Altersgründen zurückgezogen hat. Richter war zugleich Bindeglied zur Ateliergemeinschaft LAIF, die er mit begründet hatte.

Cornelia Teiner ist neu im Vorbereitungsteam

Zur Projektgruppe der Künstler, die das Event alle zwei Jahre gemeinsam mit dem Heimatverein Werther ausrichtet, gehört als neues Gesicht auch Cornelia Teiner. Sie steuert im Herbst nicht nur ein Kunstwerk bei, sondern unterstützt gemeinsam mit Jochen Eilert, Anke Brandt und Astrid Konradt-Bock im Vorbereitungsteam.

15 Künstler haben bereits ihre Zusage für den diesjährigen Skulpturenpfad gegeben, weitere dürfen noch dazu stoßen. Mit dabei ist unter anderem Raphaela Kula aus Bielefeld, die in der Vergangenheit mit ihren Installationen auf sich aufmerksam gemacht hat. Überhaupt reiche das Spektrum einmal mehr über klassische Bildhauerei weit hinaus, kündigt Astrid Konradt-Bock an. »Stein, Glas, Metall, Ton, Wolle oder ein Mix: verschiedenste Materialien werden vertreten sein«, sagt sie.

Peter Schwieger übernimmt wieder die Führungen

Wer sich den Termin schon einmal vormerken möchte: Die Eröffnung ist am Freitag, 13. September, um 18 Uhr auf dem Hof der Grundschule Mühlenstraße. In gewohnter und bewährter Weise wird dann die Bigband des Evangelischen Gymnasiums die Leute zusammenrufen, damit anschließend ein gemeinsamer Rundgang gestartet werden kann. Vorgesehen sind am Samstag und Sonntag jeweils um 15 Uhr Führungen mit Peter Schwieger, die gerade auch deshalb sehr beliebt sind, weil der Künstler mit Freude an der eigenen Performance sie sehr unterhaltsam gestaltet.