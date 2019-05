Werther (mk). Für Bürgermeisterin Marion Weike ist es am Dienstagnachmittag selbstverständlich, die Tradition des Anschwimmens durch das Stadtoberhaupt aufrecht zu halten. Kühlem und regnerischem Wetter zum Trotz steigt sie in das Becken und hat schon nach kurzer Zeit sichtlich Spaß daran, erstmals in diesem Jahr ihre Bahnen im Wertheraner Freibad zu ziehen.

Marion Weike ist an diesem Tag jedoch nicht die Einzige, die sich ins noch relativ kühle Nass (19,1 Grad Wassertemperatur) wagt. Einige Kinder, Rentner und andere Hobbyschwimmer sind ebenfalls vor Ort. Manch einer erscheint aufgrund der äußeren Umstände sogar im Neopren-Anzug. Hauptsache es kann wieder unter freiem Himmel geschwommen werden.

Dies ist übrigens schon wieder seit dem 18. Mai möglich. »Wegen der aktuellen Wetterlage haben wir im Moment allerdings noch von 14 Uhr bis 19.30 Uhr verkürzte Öffnungszeiten«, erklärt Marion Weike, die auf besseres Wetter hofft, damit die Zeiten in denen geschwommen werden kann, möglichst bald wieder vervollständigt werden können. Regulär hat das Freibad dann jeden Tag von 6.30 Uhr bis 8 Uhr und von 11 Uhr bis 19.30 Uhr geöffnet. Zusätzlich wird es von Juni bis August einen »langen Mittwoch« geben, an dem von 6.30 Uhr bis 21 Uhr durchgehend geöffnet ist. Das 24-Stunden-Schwimmen soll am 3. und 4. August stattfinden, und das beliebte Fackelschwimmen mit Saisonausklang ist für den 21. August geplant.

Neuer Kiosk-Pächter will alles anbieten, was man im Freibad so braucht

Für einen reibungslosen Ablauf und zufriedene Besucher will auch in diesem Jahr wieder ein großes Team bestehend aus städtischem Personal, der Wasseraufsicht sowie Mitgliedern des Fördervereins sorgen. Viele davon arbeiten ehrenamtlich und machen den erfolgreichen Betrieb des Freibades mit ihrem Engagement erst möglich. Für zwischenzeitliche Stärkung wird indes erstmals der neue Kiosk-Pächter, die Bielefelder ASIA Gastro AG in Person von Petra Hinz, zuständig sein. »Sie werden alles anbieten, was man im Freibad so braucht«, erklärt Weike die auch von Ausbesserungsarbeiten am Becken vor dem Saison-Start berichtet.

Dass dieser relativ dürftig verläuft, dürfte es schwer machen, den herausragenden Wert von 42.045 Besuchern aus dem Vorjahr zu wiederholen. Lediglich im Jahrhundertsommer 2003 sind mit beinahe 46.000 Gästen noch mehr Menschen ins Freibad geströmt. Die seit 2018 vorhandene Solaranlage zum Aufheizen des Wassers im Schwimmbecken funktioniert laut Marion Weike übrigens tadellos. »Wir brauchen dank der Anlage keine andere Energie mehr, um unser Wasser warm zu bekommen«, informiert sie.