Von Margit Brand

Werther-Theenhausen(WB). Die Bagger haben noch gar nicht richtig angefangen mit der Arbeit, da fühlen sich die Theenhausener schon mitten im Chaos. Wo kann man her fahren? Wo darf man her fahren? Die Sperrung der Ortsdurchfahrt, die immerhin bis November 2020 dauern soll, sorgt für weite (Um-)Wege.

Und die haben sich noch nicht eingespielt. Ulrich Gorlo kommt von seinem Trakehner-Hof in Suttorf und parkt seinen Mercedes genervt vorm Bagger, mitten auf der Theenhausener Straße. »Wo soll ich denn hier bloß weiter?«, fragt er die Arbeiter, die ihn hilfsbereit auf die großen Umleitungen über die Borgholzhausener Serpentinen oder aber über Bardüttingdorf und Häger verweisen. Und leise den Tipp geben, dass es auch noch andere Wege gibt. Über Barnhausen. Doch das reicht Gorlo nicht. »Ich habe Kunden, die kommen von weit her. Wie sollen die mich finden?« Wer sich nicht auskennt und nah ran muss, fühlt sich mitunter hilflos.

Nur für Eingeweihte

Stadt Werther und Kreis Gütersloh bitten um Verständnis und verteilen nächste Woche noch einmal Flyer. Zunächst in Theenhausen, danach in Werther und Suttorf. Aber Änderungen sind nicht vorgesehen: Wenn auch die »Schleichwege« öffentlich würden, dann schlängelten sich vermutlich viele dort durch, heißt es. Und Lkw auf der Diekbrede? Dort ist es auch so schon für Autos eng. Wenn auf dem Weg durch die Felder bald auch die Erntefahrzeuge unterwegs sind, ist ohnehin doppelte Vorsicht gefragt.

Guido Neugebauer, Vize-Verwaltungschef, kommt selbst aus Theenhausen und räumt ein: »Es ist einfach umständlich. Man überlegt sich wirklich zweimal, ob man los muss.« Denn der normale Weg nach Werther ist verbaut. Nächste Woche ist es auch mit dem Durchmogeln, was bislang teils noch möglich war, vorbei. Denn dann wird die Fahrbahn nahe der Ecke Langenheider Straße aufgerissen, und selbst Anlieger der Brennenheide finden nur über die Voßheide und die Runde durch Barnhausen den Weg.

Lediglich Busse haben freie Fahrt. Für sie wird nächste Woche eine provisorische Schotterpiste angelegt, damit die Wendeschleife angefahren werden kann. Nur von Bussen versteht sich. Freitag war schon die Polizei unterwegs und hat die ersten »Falschfahrer« ermahnt. Der Kreis Gütersloh kündigt zudem an, einen Sicherheitsdienst raus zu schicken. Es gehe auch um die Sicherheit der Bauarbeiter. »Manche fahren uns hier das Portemonnaie aus der Tasche«, sagt einer von ihnen.

Anliegen der Anlieger

Sigrid Meyer zu Theenhausen ärgert, dass großräumige Umleitungen ausgeschildert sind, aber die Anliegen der Anlieger nicht berücksichtigt seien. Wer aus dem Ort oder Niedersachsen zu ihr in den Hofladen möchte, muss über die offizielle U3 (Häger/Bardüttingdorf/Werther) für die an sich kurze Strecke mehr als 15 zusätzliche Kilometer in Kauf nehmen. Sorge macht ihr, dass ja nicht etwa in ein paar Wochen alles vorbei ist. »Wer über ein Jahr lang solche Umwege fahren soll, sucht sich doch Alternativen. Und ob diese Kunden zurück kommen?«

Erst einmal abwarten

Katja Voth von der Bäckerei Welter übt sich derweil in Gelassenheit. Im Gespräch mit ihren Kunden nimmt sie eine gewisse Verunsicherung wahr. Doch selbst will sie sich nicht verrückt machen, obwohl das Geschäft deutlich vom Zwischenstopp der Durchgangsfahrer abhängt und die Backstube hoffentlich in den Neubau in Neuenkirchen verlegt ist, wenn die Baustelle vor ihrer Haustür ankommt. Im Moment freut sie sich, dass sie ihre »Zufahrt frei«-Schilder großzügig aufhängen durfte. »Beim Kreis ist man wirklich sehr bemüht«, findet die junge Frau. Sie setzt auf den Zusammenhalt im Dorf. »Für die Voßheide ist es natürlich blöd. Aber am Ende sitzen wir hier doch alle in einem Boot.«

Auch Sigrid Meyer zu Theenhausen versucht Lösungen zu finden. Fürs erste ist eine provisorische Gemüse-Abholstation für die niedersächsischen Kunden in einer Privatgarage in Neuenkirchen installiert.

Kommentar von Margit Brand

Theenhausen sei ein Straßendorf, heißt es manchmal. Da trifft es den Ort umso heftiger, wenn eben diese »Straße« für eineinhalb Jahre zur Baustelle wird und man vielleicht ins Dorf rein, aber nicht wieder rausfahren kann. Keine Frage: Das kostet Nerven. Und durch die weiten Umwege auch (Sprit-)Geld.

Durch gute Baustellen-Kommunikation kann nun versucht werden, insbesondere die Anlieger zu informieren, wann wo welche Zufahrt frei bleibt. Auf gut Glück in die Sperrung reinzufahren, kostet nur unnötig Bauzeit, weil Arbeiten behindert oder gar wieder zerstört werden. So ist das beim Renovieren: Es wird erst schlimmer, bevor es besser wird.