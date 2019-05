Mit seiner Neugestaltung der Wanderwege beteiligt sich Werther laut Sandra Wursthorn an einem kreisweiten Projekt, welches 2017 mit dem Ziel gestartet war, die örtliche Wanderstruktur unter die Lupe zu nehmen. »Wir haben geschaut, welche Wege wir streichen können, ob man Wege zusammenlegen kann und ob es Streckenänderungen bedarf«, erklärte die städtische Marketingexpertin, die dafür ein externe Büro und die lokalen Heimatvereine zu Rate zog.

»Auf westfälischen Spuren« zum Böckstiegel-Museum

Die ehemals vier auf nun drei reduzierten Wanderwege haben zur besseren Vermarktung Namen und neue Wegmarkierungen erhalten. So zum Beispiel der acht Kilometer lange Weg »Auf westfälischen Spuren« (ehemals A1), der durch die Innenstadt mit ihren historischen Gebäuden, die naturnahe Landschaft und letztendlich auch vorbei am Böckstiegel-Museum führen soll. Hierfür haben sich die Verantwortlichen ein auffallendes orangefarbenes Emblem ausgedacht, welches die Umrisse des Teuto und einen Traktor zeigt.

Beim zweiten Weg handelt es sich um die »Blotenberg-Runde« (ehemals A4 – ein drei Kilometer langen Rundwanderweg, der wie der Name schon verrät, durch den Blotenberg aber auch mit schönen Streckenabschnitten entlang des Schwarzbaches führt. Wanderer erkennen den Weg am grünen Markierungszeichen.

Abstecher zur Arminius-Quelle bietet sich an

Die Strecken A2 und A3 wurden indes zur 3,4 Kilometer langen »Wertherberg-Tour« zusammengelegt. Diese führt durch den Grünzug an der P.A.B Gesamtschule, die Wohnsiedlungen am Ulmenweg bis in den Teutoburger Wald mit der Möglichkeit, einen Abstecher zur Arminius-Quelle zu unternehmen – mit lila Zeichen markiert..

Werthers Wanderwarte Lutz Huxohl und Klaus Maciejewski zeigen sich von den Veränderungen sehr angetan. »Es sind Strecken durch die Natur, die sich sehr schön laufen«, sagt Klaus Maciejewski, der gemeinsam mit Huxohl die Wege mit hunderten Zeichen neu beschildert hat.