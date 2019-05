Von Margit Brand

Werther (WB). Die ersten Maschinen, die schon ihren Platz gefunden haben, wirken in der gigantischen Halle noch etwas verloren. Doch das wird sich bald ändern: In Kürze läuft der Umzug der Firma Weber Maschinenbau vom Esch ins neue Domizil in der Rodderheide an. »Unsere Vorzeigehalle«, sagt Abteilungsleiter Dirk Borrmann (45) nicht ohne Stolz.

Das neue Zentrum für Verpackungstechnik dominiert von Größe und Lage das neue Gewerbegebiet. Hier werden in naher Zukunft High-Tech-Maschinen konstruiert und gebaut, die viel zu tun haben mit Butterbroten. Denn Weber ist Weltmarktführer, wenn es um das hoch professionelle Schneiden und Verpacken von Wurst, Aufschnitt oder Käse geht. Wer am Küchentisch eine Supermarkt-Packung aufreißt, macht sich wenig Gedanken, wie die Wurstscheiben in die Schale kamen – die Weber-Experten machen sich umso mehr.

Wurstscheiben gestapelt oder geschindelt

Am Anfang steht das »Slicen«, also das auf den 1000-tel Millimeter genaue und gleichzeitig blitzschnelle, verlustfreie Schneiden der Ware. Wie soll sie in der Schale präsentiert werden? Gestapelt, geschindelt, dekorativ im Kreis gelegt? Unter welcher Folie Wurst und Käse optimal haltbar bleiben, ist ein weiterer Aspekt dieser »Wissenschaft«, in der sich Weber einen Namen in der Nahrungsmittelverarbeitung gemacht hat. Am Ende ist in jeder Packung auf das Gramm genau so viel drin, wie drauf steht – egal wie groß die Löcher im Käse waren.

Die neue Halle von Weber Maschinenbau ist fast fertig. Jürgen Börs (Leiter Zerspanung/links), und Dirk Borrmann (Leitung Montage) erläutern die weiteren Schritte. Foto: Margit Brand Die neue Halle von Weber Maschinenbau ist fast fertig. Jürgen Börs (Leiter Zerspanung/links), und Dirk Borrmann (Leitung Montage) erläutern die weiteren Schritte. Foto: Margit Brand

Vor zwei Jahren übernahm Weber die Wertheraner Firma Schröder und sicherte sich so zusätzlich deren Knowhow in diesem Bereich. »Schröder Food« (Pökel- und Mariniertechnik) wurde Ende 2017 an den amerikanischen Konzern JBT weiterverkauft. Dieser Teil bleibt weiterhin am Esch, während Webers Maschinenbausparte Mitte des Jahres endgültig in die Rodderheide wechselt und an dem neuen Standort (als einem von weltweit zwei Dutzend) im hochmodernen, neuen Umfeld präsentiert, was für Komplettlösungen für die Lebensmittelindustrie möglich sind. »Da läuft vorne die Ware ein und hinten kommen fertige Produktpackungen samt aufgedrucktem Haltbarkeitsdatum heraus«, verdeutlicht Jürgen Börs, Leiter der Zerspanung. Kollege Roboter wird auf Wunsch auch eingearbeitet.

Gläserne Galerie zwischen Kaufleuten und Montage

Bis zu 20 Meter lang können die Maschinen werden, die demnächst in der Rodderheide gebaut werden. Zwei große Hallenabschnitte von jeweils rund 1500 Quadratmetern stehen dafür zur Verfügung. Zuvor wird am Computer ein digitaler Zwilling erstellt. Diese Abteilung wie auch der kaufmännische Bereich sind optisch eng mit der Endmontage verbunden: eine gläserne Galerie in der ersten Etage sorgt für Ein- und Durchblicke.

53 Mitarbeiter beschäftigt Weber aktuell in Werther; in der gesamten Gruppe sind es 1400. Dass Firmengründer Günter Weber 1981 mit sechs Leuten startete, verdeutlicht den Expansionsdrang. Der sei ungebrochen, sagt Dirk Borrmann und bezieht das konkret auf Werther. Dieses Jahr seien aufgrund des Umzuges keine Auszubildenden eingestellt worden, doch das werde sich in nächster Zeit ändern. Auch zusätzliche Fachkräfte würden in Zukunft gebraucht.

Grundstück bietet noch Erweiterungs-Chancen

Außerdem biete das Grundstück in Werther – insgesamt ist es 14.000 Quadratmeter groß – noch Platz. Borrmann zitiert ein geflügeltes Wort im Hause Weber: »Warum wird vor der neuen Halle nicht gepflastert? Weil gleich die nächste gebaut wird.« Entsprechende Pläne gebe es auch für die Rodderheide.

Das vorerst wichtigste Datum bleibe aber der 6. Juli. Dann will Juniorchef Tobias Weber in der neuen Halle seinen 40. Geburtstag feiern. Zu dieser Einweihungsparty werden – da versteht Weber sich ganz als Familienunternehmen – mehr als 1000 Gäste aus allen Standorten erwartet.