Man sieht es schon an der Größe: Kleine und große Grundschüler werden im Offenen Ganztag gemeinsam betreut. Eine Viertklässlerin macht hier schon mal ihre Hausaufgaben, eine Erstklässlerin versucht ein Ablenkungsmanöver. Foto: Klaus-Peter Schillig

Von Stefan Küppers

Die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) NRW, die turnusmäßig die Finanzen jeder Kommune überprüft, hat 2018 unter anderem die Kostensituation an den Grundschulen analysiert. Nachzulesen sind die Prüfberichte über die Homepage der GPA. Die Feststellungen und Empfehlungen zum Thema Kosten der OGS sind eindeutig. Die Prüfer rechnen überdurchschnittliche Fehlbeträge je OGS-Schüler sowie überdurchschnittliche Transferaufwendungen an die AWO als Träger der Aufgaben vor. Der Vergleich bezieht sich dabei stets auf die übrigen Kommunen in NRW.

Stadt sollte regelmäßig eine Markterkundung durchführen

In der Empfehlung der GPA heißt es : »Die Stadt Werther sollte mit der AWO über eine gemeinsame Leitung für beide OGS-Standorte und die Verringerung des Zuschusses verhandeln. Sie sollte zudem regelmäßig eine Markterkundung durchführen und die Ergebnisse in die aktuellen Verhandlungen mit dem aktuellen Anbieter der OGS einbeziehen. Ggf. sollte sie die Trägerschaft der OGS neu ausschreiben.«

Andreas Honsel (FDP) forderte im Haupt- und Finanzausschuss, dass nunmehr andere Anbieter geprüft, Angebote eingeholt und abschließend eine Bewertung vorgenommen werden sollte. Wichtiger als die Finanzierung sei die Leistungsfähigkeit einer Einrichtung, meinte Udo Lange (SPD). »Wenn die AWO es gut macht, würde ich erhöhte Kosten ertragen«, sagte Lange. Olaf Wöhrmann (UWG) forderte einen Leistungsbericht der AWO ein und wies darauf hin, dass die Ferienbetreuungsangebote der AWO für berufstätige Eltern viel wert seien.

Gegen die »Ökonomisierung der Bildungslandschaft«

Dr. Walter Arnold (Grüne) beklagte »zuviel Ökonomisierung der Bildungslandschaft«. Bei dem Thema müssten unbedingt Eltern und Lehrer mitreden. Georg Hartl (SPD) erinnerte an die Konflikte, die im Zusammenhang mit der Zusammenlegung von OGS und Randstunde entstanden waren, und befürchtete neue Unruhe. Auch Birgit Ernst (CDU) äußerte die Befürchtung, dass hier Staub aufgewirbelt werde. »Gleichwohl kann es nicht sein, dass wir bis zum St. Nimmerleinstag immer den gleichen Träger haben müssen«, sagte Ernst. Sie setzte sich für einen Bericht im Schulausschuss ein.

Wolfgang Böhm (Grüne) merkte an, dass es sich bei der AWO um einen SPD-nahen Tendenzbetrieb handele. »Hier geht es darum, das AWO-Monopol aufzubrechen«, sagte er. Man dürfe nicht nur aufs Geld gucken, mahnte SPD-Fraktionschef Rainer Schütz (SPD): »Für Kinder ist das Beste gerade gut genug.«

Kommentar

Werther ist nach Halle und Steinhagen mittlerweile die dritte Kommune im Altkreis Halle, der die parteipolitisch unabhängige Gemeindeprüfungsanstalt anhand von NRW-weiten Vergleichszahlen vorrechnet, dass sie deutlich zu viel Geld für Dienstleistungen der Arbeiterwohlfahrt in den Schulen aufwendet. Doch diese Botschaft wollen viele Politiker wohl nicht hören.

Sie loben und rühmen die Leistungsfähigkeit der AWO, ohne überhaupt einmal ein Vergleichsangebot eingeholt zu haben. Die AWO hat im Kreisgebiet geschickt über viele Jahre nicht nur ein Quasi-Monopol bei Betreuunggsdienstleistungen in Schulen aufgebaut. Sie steht scheinbar auch unter einem besonderen politischen Schutz.

Und so tut die AWO, was ein Monopolist ohne echte Konkurrenz halt so tut: Sie bestimmt den Preis, den andere dann zahlen müssen.

Stefan Küppers