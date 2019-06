Werther (pes). Landwirte unter Druck von Naturschützern, ständig in der Diskussion mit der Politik und in der Kritik bei Tierschützern. Der CDU-Stadtverband Werther will das mal im Detail beleuchten und diskutieren. Erwartet wird dazu am kommenden Montag, 3. Juni, auch die nordrhein-westfälische Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Ursula Heinen-Esser.