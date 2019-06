Mehr als 120 Gäste wollen Ministerin Ursula Heinen-Esser in Werther live erleben. Foto: Johannes Gerhards

Von Johannes Gerhards

Werther-Häger (WB). Am Ende einer Podiumsdiskussion mit Ursula Heinen-Esser lobt Andreas Westermeyer die NRW-Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz als »starke Ministerin, die sich für uns einsetzt in einer Zeit, in der nicht viele mit uns reden«.