Seit 2017 fördert Werther die Installation von Solaranlagen auf Wohngebäuden. Eigentümer erhalten bei Bewilligung je nach Anlagenart nicht zurückzuzahlende Zuschüsse zwischen 350 Euro und 500 Euro. Mehr als zehn Anträge wurden bereits bewilligt.

Bisher konnten allerdings nur Eigentümer von Wohngebäuden bis zum Baujahr 1978 von der Förderung profitieren. Ab sofort ist das Förderprogramm für alle Ein- und Mehrfamilienhäuser geöffnet. »Dieser Schritt ist sinnvoll, denn eine Solarthermieanlage mit Heizungsunterstützung beispielsweise eignet sich besonders in gut gedämmten, also auch neueren Gebäuden«, sagt Klimaschutz-Managerin Annika Nagai. Die Eignung von Photovoltaik-Anlagen sei unabhängig vom Sanierungsstand des Gebäudes; wichtige zu betrachtende Faktoren sind hier Sonneneinstrahlung, Verschattung und Ausrichtung des Daches.

Neben dem Wegfall der Einschränkung zum Baujahr wurde die Förderrichtlinie in einem weiteren Punkt geändert: Zukünftig ist nicht nur die Installation von Solaranlagen auf den Gebäuden, sondern auch an Gebäuden möglich. Auch Solarmodule für die Fassade sind daher nun förderfähig. Unverändert bleibt, dass vor Beantragung des Zuschusses eine kostenlose Energie- und Solarberatung in Anspruch genommen werden muss.

Gebäudeeigentümer können dann einen nicht zurückzuzahlenden Zuschuss erhalten, wenn sie eine Neuanlage der folgenden Art installieren lassen: ·Solarthermie zur Brauchwassererwärmung (Zuschuss 300 Euro), Solarthermie zur Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung (Zuschuss 350 Euro) oder aber eine Photovoltaik-Anlage. Hier beträgt der Zuschuss 500 Euro.

Eine Förderung ist nicht möglich, wenn vor Bewilligung des städtischen Geldes mit dem Vorhaben begonnen wurde, die Gesamtkosten eines Projektes unter 1200 Euro liegen oder aber bestehende Solaranlagen gleichen Funktionsprinzips (Solarthermie, Photovoltaik) lediglich erweitert werden sollen.

»Der erste Schritt zur Förderung ist für interessierte Eigentümer, einen Termin für die kostenlose Energieberatung zu vereinbaren«, erklärt Klimaschutzmanagerin Annika Nagai, die sich auch als Ansprechpartnerin für alle weiteren Fragen anbietet (Tel. 05203/ 705-72, annika.nagai@gt-net.de).