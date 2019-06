Nachdem der Autofahrer dem Augenschein nach die Absperrung beiseite geräumt hat, versucht er mit seinem SUV durch die Baustelle in Theenhausen zu fahren – die Bauarbeiter machen gerade Mittagspause. In der Höhe des gelben Verbaus bleibt er stecken. Foto: Kreis Gütersloh

Werther-Theenhausen (WB). Der SUV des Steinhageners steht schräg am Rand der Baustelle, abgesackt und hängen geblieben an dem großen gelben Verbau aus Stahl, der ansonsten die Baugrube sichert. Der Senior hat die Sperrung der Baustelle auf der Theenhausener Straße nicht nur ignoriert, er muss sie auch beiseite geräumt haben, um überhaupt so weit zu kommen, teilt der Kreis Gütersloh in einer Pressemitteilung mit.

Dabei kam ihm offenbar die Mittagspause der Bauarbeiter gelegen. Die Baustelle ruhte mehrere Stunden, die Baufirma spricht inzwischen mit Blick auf das Verhalten einiger Autofahrer von einer Gefahr für Leib und Leben ihrer Leute.

Weiträumige Umleitung ist ausgeschildert

Die Theenhausener Straße, in der die Stadt Werther das Kanalnetz und der Kreis Gütersloh die Straße saniert, ist derzeit voll gesperrt. Eine weiträumige Umleitung ist ausgeschildert und trotzdem spielen sich täglich Szenen ab, die nach Auffassung des Kreises Gütersloh an der Vernunft einiger Verkehrsteilnehmer zumindest zweifeln lassen. Nicht nur der Senior aus Steinhagen in seinem SUV liefert dafür den Beweis.

Viele ignorieren die Sperrung

Am gleichen Tag auf der Voßheide, einer Seitenstraße, die auf die Theenhausener Straße führt: Minutenlang diskutiert ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma mit einer Rentnerin, die ihren Pkw partout nicht wenden will. Im Gegenteil: Sie fährt immer weiter vor, sobald der Mann sich abwendet. Sie ist nicht die einzige, die die Straßensperrung ignoriert hat.

Schranke wird installiert

Um die Sicherheit der Bauarbeiter, der Anlieger und auch der Autofahrer zu gewährleisten, wird ab Montag, 17. Juni, dauerhaft ein Sicherheitsdienst eingesetzt und eine Woche später, am 24. Juni, eine Schranke an der Theenhausener Straße und an der Voßheide installiert. Auch in Verl (Kreis Gütersloh) wird derzeit eine Baustelle mit einer Schranke gesichert. Eine Schotterstraße soll gewährleisten, dass die Schulbusse – und nur die – die Baustelle passieren können. Für Autofahrer, die trotz Sperrungen versuchen zu passieren, drohen nicht nur Schäden am eigenen Fahrzeug. Sollte sich die Baufirma entscheiden, den Schaden durch die zwangsweise Stilllegung der Baustelle beim Autofahrer einzufordern, könnte eine vierstellige Summe zusammen kommen.