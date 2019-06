Von Eische Loose

Etwa 70 Zuschauer genossen den Film von Fritz Lang mit heutiger Musik. Als 1995 das Kino 100 Jahre alt wurde, haben sich Ernst Seitz (Piano), Silvia Sauer (Stimme) und Bastian Fiebig (Saxofone) aus Frankfurt und Mainz erstmals mit alten Filmen und ihrer Musik beschäftigt. Damals schrieben sie die ersten Begleitstücke für die frühen Klassiker von Lang, Murnau und Wiene.

Melodien schwanken zwischen Realität und abstraktem Gefühl

Als »Metropolis-Projekt« gehen sie damit nun auf Tour. Dabei passt ihre jazzige und oft improvisierte Herangehensweise durchaus zum damaligen Anspruch, als meist nur ein Musiker aus dem Stegreif der Bildwelt die nötige musikalische Tiefe verlieh. Als stellvertretender Bürgermeister machte Udo Lange dabei auf den deutlichen Bezug zum Expressionismus aufmerksam. Die gewaltigen Bildwelten und auch die zwischen Realität und abstraktem Gefühl schwankenden Melodien zielen dabei stets auf das Mitgefühl der Betrachter.

Die Stadt Werther unterstützte hier vor allem logistisch die VHS Ravensberg. Sie hatte das außergewöhnliche Projekt zum Angelpunkt ihres Sommerprogramms gemacht, das sich mit der Gründungsgeschichte beschäftigt. Dass sie dazu auch Heinrich und Annette Heining gewinnen konnte, die bis heute den ältesten Hof Werthers bewirtschaften, spricht besonders Hartmut Heinze von der VHS an. Er überreichte dem Ehepaar daher einen blumigen Dank. Schließlich schloss Udo Lange ab: »300 Jahre Werther, 200 Jahre Heining und 100 Jahre Lang, das ist alles wunderbare Geschichte.«

Mit dröhnendem Bass in die bedrückende Welt der Metropolis

So stiegen die Zuschauer mit dumpf-dröhnendem Bass in die oft bedrückende Welt der Metropolis mit ihren unterirdischen Arbeiterstädten und oberirdischen Reichengärten ein. Gefühle wie Panik und Freude untermalte Silvia Sauer mit glucksender und kreischender Stimme.

Dabei hatte sie kurz zuvor noch für einen gelinden Schrecken der Zuschauer gesorgt. Denn die schon kurz nach der Veröffentlichung beschnittene Fassung, die mit ihren 90 Minuten lange als Original galt, wird nicht mehr gezeigt. Stattdessen beglückte die Deutsche Murnau-Gesellschaft als Verleiher die Zuschauer mit einer Fassung von knapp zweieinhalb Stunden. Doch zogen Film und Musik die Gäste in Werther schnell in ihren Bann. Und so sammelten sich schließlich noch kleine Grüppchen in der Abendluft vor der Deele, um das Gesehene und Gehörte zu besprechen.