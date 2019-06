Von Margit Brand

Werther-Theenhausen (WB). Der SUV, der vorige Woche in der Baustelle in Theenhausen hängen blieb (das WB berichtete), ist ein Symbolbild für die ganze »verfahrene« Situation in Theenhausen. Weil Autofahrer sich mitunter hemmungs- und mitunter auch respektlos einen Weg durch die gesperrte Strecke verschaffen wollen, stehen seit Montag Sicherheitsleute an den Absperrbaken in Höhe der Abzweigung Langenheider Straße und an der Voßheide vor der Firma Noack.