Von Margit Brand

Werther (WB). »Schlag den Rat!« Sechs Wertheraner treten am Freitagabend an, um es auf der Bühne auf dem Venghauss-Platz mit ebenso vielen Kommunalpolitikern aufzunehmen. Zum ersten Mal gibt es – umrahmt von Live-Musik – eine Show beim Erdbeerfest.

Ehrensache, dass Bürgermeisterin Marion Weike antritt. Sie wird mit Alexander Fillers (CDU), Udo Lange, Erika Sahrhage (beide SPD), Dr. Walter Arnold (Grüne) und Prof. Dr. Karsten Morisse (FDP) eine ganz große Koalition bilden, um sich von 20 Uhr an vor den Augen des Publikums wacker zu schlagen.

In der Gegenmannschaft haben sich Stefan Roussakis, Vera Consbruch, Anita Rauffmann, Silke Storck-Schierenbeck (alle Werbegemeinschaft) sowie Joachim Twelmeyer, Vorsitzender des BV Werther, bereit erklärt, anzutreten. Ihnen fehlt nur noch eine(r) im Team: Der sechste Mitspieler wird am Abend vor Ort ausgewählt. Freiwillige Wertheraner vor!

Gewinner entscheidet über Zweck

Was die Aufgaben angeht, die in den etwa 90 Minuten bewältigt werden müssen, lassen sich die beiden Organisatoren Reiner Stodieck und Ulrich Kullak nicht so recht in die Karten schauen. Letzterer, der die Show gemeinsam mit seiner 13-jährigen Tochter Felicia moderieren wird, versichert: »Auch die Werbegemeinschaftskandidaten haben keinen Vorsprung.« Wer sich in Werther und rund um die Erdbeere gut auskennt, dürfte bei den Wissensfragen punkten. Dazu gebe es Aufgaben, die die Geschicklichkeit herausfordern.

In erster Linie geht es an diesem Abend um gute Unterhaltung. Aber auch um den guten Zweck. Denn das Gewinner-Team darf entscheiden, welcher gemeinnützigen Einrichtung in Werther das Preisgeld in Höhe von 100 Euro zugesprochen wird.

Die Veranstalter hoffen, dass die Besucher nicht erst um 20 Uhr auf den Venghauss-Platz kommen. Dort singt zuvor um 17.30 Uhr der Chor der Grundschule zur Eröffnung, bevor es Erdbeerkuchen für alle gibt. Von 18 Uhr an gehört die Bühne der Nachwuchsband »Rosegarden«. DJ Kilian Nagel legt nach der »Schlag den Rat«-Show vor. Auf dem Alten Markt geht es etwas ruhiger zu. Dort öffnet um 20 Uhr der »Erdbeergarten«. Zur Untermalung gibt es auch hier Live-Musik. Es spielen Sophia & Band aus Osnabrück (übrigens ebenso am Samstag ab 20 Uhr).