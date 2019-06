Von Johannes Gerhards

Werther-Häger (WB). Der Dorfladen Häger wäre nicht, was er ist, wenn dort gewöhnliche Jahrestage gefeiert würden. 1111 Tage nach seiner Eröffnung am 4. Juni 2016 haben sich am Montag die Betreiber bei der Kundschaft bedankt. Der Ansturm zeigt, wie gut das ehrenamtlich getragene Projekt funktioniert.