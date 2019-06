Werther (WB). Es hat sie alle erwischt. Die großen Namen der Rock-Geschichte haben alle ein oder mehrere Liebeslieder geschrieben. Nur sind sie bei den Hörern meist verhasst. Nun gibt es sie trotzdem, mit neuem Schlagzeug und Keyboard im Garten von Rhode-Juchterns am Samstag, 13. Juli, an der Bransheide 8.

Als Schlagzeuger Karl Godejohann erfuhr, dass seine langjährige Schauspielpartnerin Indira Heidemann auch singen kann, war er gleichzeitig sehr überrascht und hoch motiviert. Schnell nahm ein neues, besonderes Programm in seinem Kopf Gestalt an.

Ganz schön skeptisch

Das erfuhr jedoch nur Kopfschütteln. Denn Indira Heidemann mochte mit dem Titel und Inhalt »Liebeslieder« so rein gar nichts anfangen. »Wir mussten uns also langsam da heranrobben«, erzählt Karl Godejohann mit einem Lächeln. So kitzelte der Musiker zunächst die Helden ihrer Jugend aus Indira Heidemann heraus: David Bowie, Led Zeppelin, Schubert, The Beatles, Björg, P.J. Harvey, Sinead O'Conner, Beth Gibbons von Portishead und Frank Zappa. Und gerade letzterer äußerte sich einst verheerend über Liebeslieder.

Daher blieb auch Indira Heidemann zunächst weiter skeptisch. Nur nach und nach ließ sie sich von den eigenen Gedanken Karl Godejohanns überzeugen. Der hatte mittlerweile noch Georg Rox am Keyboard dazu geholt. Allerdings hatte auch der die Liebeswelt der Musik zunächst weitgehend vermieden. »Ich habe durch die neue Sicht auf die Musik auch mein neues Instrument, das Keyboard neu kennen gelernt«, sagt Georg Rox dazu.

Spontan ins Trio verliebt

Letztlich haben sich beide aber einfach auf Karl Godejohann verlassen. Sie wagten daher wesentlich mehr, als Christina und Tilman Rhode-Juchtern, als sie sich am 10. Mai auf machten in die Bielefelder Rampe. Dort gab es nämlich die Premiere von »Lieder: Liebe« Und Rhode-Juchtern wussten: »Das ist bestimmt Qualität.« Bei beiden entwickelte sich ein neues Gefühl für die teilweise alt bekannten Stücke, sowie ein Verständnis von Zeit. Daher luden sie das Trio spontan zu sich in den Garten an der Bransheide 8. Ab 20.30 Uhr (Einlass ab 20 Uhr) stellen sie dann für 15 Euro ihre persönliche Sicht der Liebe in der Musik vor.

Für einen Platz unter dem Kirschbaum sollten sich Interessierte dabei unbedingt vorher anmelden per mail unter rhode-juchtern@t-online.de oder im Ausnahmefall telefonisch unter Tel. 05203/9186438.