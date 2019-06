Gesine Klack räumt ihren Lieblingsplatz am alten Holztisch in der Buchhandlung Krüger. Foto: Johannes Gerhards

Von Johannes Gerhards

Versmold/Werther/Halle (WB). Obwohl sie immer mit Büchern in Verbindung gebracht wird, hat sie nie in Erwägung gezogen, selber eins zu schreiben. »Ich sehe mich eher als Praktiker und weniger als Theoretiker«, sagt Gesine Klack kurz bevor sie das letzte Kapitel ihres Berufslebens abschließt.

Passend zum Abschied stellt Rainer Moritz in Versmold am 27. Juni mit »Leseparadiese« seine Liebeserklärung an die Buchhandlung vor. Obwohl die Buchhandlung Krüger darin nicht ausdrücklich vorkommt, wird sich Gesine Klack womöglich in dem Kapitel über Buchhändler als ungewöhnliche Wesen irgendwo wieder finden. Zumindest oberflächlich betrachtet sorgt die Stadt Tübingen für eine Verbindung: Der Autor hat hier studiert, und Gesine Klack ist in der renommierten Buchhandlung Osiander ausgebildet worden.

»Das war der Wunsch meines Vaters, der im Grunde nicht so begeistert war von meiner Berufswahl«, sagt Gesine Klack heute. Aber wenn schon, dann richtig, so lautete damals sein Motto, als Gesine 1974 nach dem Abitur am Brackweder Gymnasium nach Baden-Württemberg wechselte. Nach einem kurzen beruflichen Zwischenspiel in Bremen, wo sie ihren Mann Eckehardt Ringewaldt kennenlernte, kam sie nach Versmold, wo ihr Vater Ludwig seit 1955 die Buchhandlung Krüger neben weiteren Filialen in OWL führte.

Fast wäre alles weg gewesen

»Eigentlich sollten alle verkauft werden«, erinnert sich Gesine Klack, doch zum Glück für Versmold kam es anders. Durch ihre vielfältigen Kontakte hat sie die Stadt bei einigen der berühmten Vorleser, die sie fortan hier hin »lockte«, erst bekannt gemacht. 1979 beginnt sie, ihren Vater in der Buchhandlung zu unterstützen, vier Jahre später übernimmt sie den Laden und prägt für vier Jahrzehnte das kulturelle Leben der Stadt. Im Anschluss an die erste Autorenlesung mit Margarethe Vorhölter-Ostydio im Jahre 1980 kommen so illustre Gäste wie Egon Bahr, Dieter Hildebrandt, Carmen Thomas, Roger Willemsen, Ephraim Kishon und Christine Westermann nach Versmold, und alle sind begeistert vom Service und den ausgezeichneten Rahmenbedingungen, den die Gastgeberin und ihre Mitarbeiter bieten.

Im Gästebuch verewigt sich der 2015 verstorbene Harry Rowohlt mit den Worten, »Schönen Gruß, Der Kampf geht weiter, Gottes Segen und Rot Front« und Domian bedankt sich für das »tolle Team, die tolle Organisation und das tolle Publikum«. Seit 1994 bestehen in Kooperation mit der Stadtbibliothek Lesefrühling und Leseherbst, um gar nicht erst den Gedanken an eine wie auch immer geartete Konkurrenz aufkommen zu lassen. Anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Buchhandlung Krüger finden Lesungen an so ungewöhnlichen Orten wie Fleischwarenfabrik, Krankenhaus oder Sporthalle statt. In Kooperation mit Gastronom Emil Sickendiek entwickelt Gesine Klack das Konzept der literarisch-kulinarischen Abende im Haller Restaurant Rossini, bei denen die Menüfolge mit dem Inhalt der vorgestellten Bücher korrespondiert.

Ungewöhnliches Experiment

Auf die Frage nach ihrem Lieblingsbuch kann Gesine Klack, die sich ehrenamtlich in Börsenverein und Buchhändlerverband engagiert hat, keine eindeutige Antwort geben, weil sich das ständig ändere. Wohl aber weiß sie noch genau, dass Patrick Süskinds »Parfüm« das erste Buch war, das sie über einhundert Mal verkauft hat. Derartiges hatte es in Versmold vorher noch nie gegeben. Ein besonderes Experiment im Jahre 2003 wird immer mit dem Namen Gesine Klack verbunden bleiben. Für eine Woche tauschte sie ihren Geschäftsführerposten in Versmold mit Sara Willwerth, der Leiterin der Buchhandlung Weber in Erkrath. Diese ungewöhnliche Maßnahme gegen Betriebsblindheit sorgte seinerzeit in Fachkreisen für hohe Aufmerksamkeit.

Nach Ende ihres aktiven Berufslebens sollen gemeinsame Reisen mit Ehemann Eckehardt Ringewaldt mehr in den Vordergrund rücken, erklärt sie an dem alten Holztisch, der neben ausrangierten Schulmöbeln und einem historischen Küchenofen zu den Lieblingsobjekten im Laden gehört. Nachfolgerin Christina Risken wird die Buchhandlungen Krüger in Versmold und Lesezeichen in Werther ganz in ihrem Sinne weiterführen.