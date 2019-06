Von Johannes Gerhards

Wegen durchweg positiver Resonanz ist das Sonderprogramm »VHS im Sommer« auch auf Borgholzhausen, Halle, Steinhagen und Versmold ausgedehnt worden. »Diese Form soll vor allem Menschen ansprechen, die sich auf langfristige Kurse nicht einlassen wollen«, sagt Sylvia Feld, stellvertretende Leiterin der Volkshochschule Ravensberg.

Unkonventionelles Malen

Wieder ist das Haus Werther mit insgesamt fünf Veranstaltungen das Herzstück der Sommer-VHS, je nach Wetterlage können auch Hof und Garten mit einbezogen werden. Vom 15. bis zum 19. Juli lädt Dorothea Wenzel jeweils zwischen 14 und 18.30 Uhr dazu ein, mit Acryl-Collagen »den Gefühlen Farbe zu geben«. Der Kursbeitrag für ein »Abenteuer unkonventioneller Mal- und Mischtechniken« beträgt 86,40 Euro für fünf Termine.

Altes Handwerk

An Teilnehmer mit Vorkenntnissen richtet sich Birgit Ottensmeiers Kurs »Der Körper und Yoga als Wege in die Meditation«. Das sechs Termine umfassende Angebot beginnt am 22. Juli, um 18.30 Uhr (Kosten: 35,10 Euro). In einem Wochenendkurs widmen sich Annette Ledwa und Barbara Wiese-Arend dem »Weben am Webrahmen«. Am 20. und 21. Juli, jeweils 10 bis 15 Uhr, stehen im Haus Werther für alle Teilnehmer Webrahmen in verschiedener Breite zur Verfügung, um das alte, kunstvolle Handwerk kennen zu lernen. (Kosten: 43 Euro plus Material).

Instrumente bauen

Ukulele spielen leicht gemacht« heißt es am 20. Juli im Herrenhaus, am gleichen Tag bauen Kinder im Vor- und Grundschulalter mit Nikolas Müller Musikinstrumente aus ungewöhnlichen Materialien. Im Storck-Haus lädt Sandra Reffold zum Blockflötenworkshop ein. Hier handelt es sich ebenfalls am 20. Juli zwischen 14 und 18:30 Uhr um ein Kompakt-Angebot vor allem für Teilnehmer eines laufenden Kurses.

Sprachen lernen

Erste Kenntnisse der russischen Sprache können Interessierte vom 22. bis zum 26. Juli bei Galina Bicker erwerben. Für fünf Termine zwischen 18.30 und 20 Uhr im Storck-Haus beträgt der Beitrag 45 Euro.

Unter der Überschrift Bildungsurlaub läuft ein Spanisch-Intensiv-Kurs in der VHS-Niederlassung in Halle. In der Zeit von 9.30 bis 15 Uhr können sich interessierte Urlauber in der ersten Ferienwoche mit Sprachkenntnissen für ihre nächste Spanienreise versorgen.

Katrin Boidol nimmt sich dann am 26. und 27. Juli in der VHS im Haller Bahnhof die Sommerblumen als Vorbild, um die Grundlagen der Aquarellmalerei zu vermitteln.

Qigong im Stadtpark

In Steinhagen widmet sich Katharina Hinze am 21. Juli, 14 bis 18 Uhr, der japanischen Methode zur Stressbewältigung, die als Shinrin Yoku oder Waldbaden bezeichnet wird. Treffpunkt ist der Parkplatz vom Waldfriedhof, Friedhofstraße. Mit »Qigong im Stadtpark« (15. – 19.7.) und dem »Sommer-Special Fitness« (15., 17., 22. und 24.7.) finden zwei weitere Gesundheitsangebote in Versmold statt.

Feinstaubsensor bauen

Abgerundet wird das Programm durch einen von Roland Archut geleiteten Workshop in der DRK Tagesstätte Borgholzhausen. Am 15. Juli wird er von 17.15 und 19.30 Uhr zeigen, wie ein eigener Feinstaubsensor gebaut werden kann (Bausatz und Kursgebühr kosten 56,40 Euro).

Anmeldung im Internet.