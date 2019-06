Von Hendrik Fahrenwald

Werther(WB). »Werther 2035«: Unter dem Titel ist ein städtebauliches Entwicklungskonzept am Mittwoch im Stadtentwicklungs-Ausschuss vorgestellt worden. Caroline Uhlig von der complan Kommunalberatung präsentierte Erkenntnisse, Ziele und Maßnahmen.

Stärken

Als äußerst positiv hob Uhlig die historische Stadtstruktur mit Gassen und Plätzen hervor. Es gibt wenig Leerstand, kaum Sanierungsbedarf. Ein kleinteiliger Einzelhandel und Gastronomie existiert. Einkaufen, Freizeit, Kultur und Miteinander sind in Werther möglich.

Schwächen

Die Ortseingangssituation am ZOB/Kreuzungsbereich sieht Uhlig als mangelhaft an. Fehlende Aufenthaltsqualitäten macht sie an zentralen Plätzen wie dem Alten Markt und dem Venghauss-Platz aus. Der Pkw-Durchgangsverkehr dominiert. Im Gegensatz dazu ist das Radverkehrsnetz lückenhaft, Abstellanlagen fehlen. Zudem gibt’s durch Treppen, Stufen und Pflaster allerlei Barrieren.

Veränderungen

Solche Barrieren sollen langfristig in der Altstadt reduziert werden. Der Platz soll gestärkt und belebt werden. Zudem schlägt Uhlig die Verbesserung der Fahrrad- und Fußweginfrastruktur vor. Für den Alten Markt soll es deshalb ein Werkstattverfahren geben, das heißt Eigentümer, Nutzer und Politik entwickeln Ideen. Für die Altstadtstraßen soll ein Gestaltungkonzept erstellt werden, dann soll die Sanierung der Straßen beginnen. Für den Venghauss-platz ist ein Belebungskonzept zu erstellen. Das Grundstück Enger-straße soll neugeordnet werden. Am Jugendzentrum schlägt Uhlig Außenanlagen vor.

Die Eingangs- und Verkehrssituation (Alte Bielefelder Straße/ Bielefelder Straße) in der Innenstadt soll aufgewertet und Barrieren überwunden werden. Eine Machbarkeitsstudie soll das Wohnen und Arbeiten um Haus Overbeck durchleuchten.

Durch einen Umbau der Mühlenstraße sollen die Stadträume an der Straße verknüpft werden. Schilder Am Bach sollen eine bessere Orientierung bieten. Eine Neugestaltung des Eingangsbereichs zum Stadtpark wird von Uhlig ebenso empfohlen wie die Nachzeichnung des Schwarzbaches. Auf dem Platz vor der Kreissparkasse sollen Barrieren abgebaut werden.

Für das Jägerhäuschen am Haus Werther wird ein Sanierungskonzept vorgeschlagen. Zudem soll es eine Querungshilfe geben, wo die Schloßstraße auf die Siegfriedstraße trifft. Die Mühlenwiese soll aufgewertet werden.

Auf dem westlichen Grünzug sollen Begegnungsorte für Jugendliche und Kinder geschaffen werden. Eine Querungshilfe Meyerfeld/Bielefelder Straße ist eine weitere Maßnahme. Im Park sollen die Eingänge und die Flächen neu gestaltet werden. Die Grünfläche am Schwarzbach soll renatauriert werden. Für den Tunnel empfiehlt Uhlig eine neue Gestaltung und Beleuchtung.

Verkehr und Identität

Um die Verkehrssituation zu verbessern, schlägt Uhlig ein Mobilitätskonzept vor. An der Kreuzung Engerstraße/Bahnhofstraße könnte ein barrierearmer Umbau helfen. An der Engerstraße soll es Querungshilfen und Schutzstreifen für Radfahrer geben. Mit einem Hof- und Fassadenprogramm könnte die Sanierung von Gebäuden mit 50 Prozent gefördert werden. Als Vermittler und Ansprechpartner schlägt Uhlig ein Innenstadtmanagement vor.

Wie geht’s weiter?

Das Werkstattverfahren Alter Markt, die Erneuerung des Stadtparks sowie die Tunnelgestaltung und das Mobilitätskonzept gehören zu den möglichen Startermaßnahmen. Eine Fertigstellung des Berichts und des Beschlussvorschlags gibt’s im September.