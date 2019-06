97 junge Leute haben sich fürs Gruppenfoto aufgestellt, bevor es zur Abitur-Feierstunde in die Kirche geht.

Von Margit Brand

Werther (WB). Begleitet vom Applaus der Eltern und Lehrer ziehen 97 Abiturienten in der Kirche ein. Das Reifezeugnis, das sie bei der Feierstunde am Freitag erhalten, adelt sie endgültig zu »Werthers Originalen«. Findet nicht nur der EGW-Jahrgang selbst.

Bürgermeisterin Marion Weike hat sich Gedanken gemacht, warum die Abiturienten des Evangelischen Gymnasiums Werther (EGW) sich dieses Motto gewählt haben. Bei »Werthers Originalen« denke wohl jeder an die Bonbons, die den Namen der Stadt berühmt gemacht haben und die Geschichte von Zuckerbäcker Gustav Nebel. Weike interpretierte den Schlusssatz neu: »Und weil die Abiturientia 2019 besonders gut gelungen war, nannte man sie ›Werthers Originale‹.« Sie wünschte ihnen, sie mögen ebenso weltweit erfolgreich sein.

Abiturfeier Evangelisches Gymnasium Werther Fotostrecke

Foto: Margit Brand

»Bleibt wir ihr seid! Ändert Euch! Und vor allem: Fangt an!«, rief Michael Geis als Vorsitzender des Schulvereins den Schülern zu und ermunterte sie, sich nicht in den 1000 Möglichkeiten, die ihnen offen stehen, zu verheddern. »Die Richtung kann man immer noch ändern. Aber wer erst einmal in Bewegung ist, hat bei Bedarf den nötigen Schwung dazu.«

»Pädagogische Herausforderung«

Dieser Jahrgang sei »eine pädagogische Herausforderung gewesen«, räumten Lea Friedrich und Nico Kansteiner augenzwinkernd ein und verbanden das im Namen ihrer Mitabiturienten mit einem Dank an die Lehrer – von denen auch schon mal einer bei einer Kursfahrt die halbe Nacht auf dem Klo ausharrten musste...

15.000 Unterrichtsstunden – davon 4200 in der Oberstufe – liegen hinter den Abiturienten, haben Nadine Reimann und Thorsten Becker als Jahrgangsstufenleiter ausgerechnet, und auch sie kramten manche Anekdote hervor, als sie das Motto »Werthers Originale« Buchstabe für Buchstabe interpretierten. Ihr Resümee war zwiespältig: »Ihr werdet diese Zeit missen – und sie trotzdem nicht noch einmal durchmachen müssen.« Schulsprecherin Ida Klaas staunte mit liebevollem Spott: »Einige scheinen sich bei der Garderobenfrage für heute mehr Gedanken gemacht zu haben als bei der Kurswahl für die Oberstufe.« Ihre herzlichen Worte mündeten in einem Dank für das Engagement in der SV.

»Originale – geerdet in Werther«

Die Mütter Christina Thomas und Heike Schipke »schockten« mit einem überlangen Zettel-Manuskript (»Wenn Eltern mal Gelegenheit bekommen, ihren Kindern was zu sagen...«), verpackten ihre guten Wünsche dann aber in eine Bilderpräsentation. Schulleiter Christian Kleist vermeldete, dass 25 Schüler ein Einser-Abitur haben. Hinzu kommen 41, die einen Zweier-Schnitt geschafft haben. »Ich zolle aber genauso allen Respekt, die bis zum Schluss gekämpft haben.« Er legte den scheidenden Schülern ans Herz, sich für die Wahrung der Demokratie einzusetzen. Das sei heute keine einfache Aufgabe. »Aber ihr werdet es schaffen. Ihr seid Originale. Geerdet in Werther.«