Von Stefan Küppers

Werther (WB). Die Werbegemeinschaft will’s wissen: Sind Kunden der Wertheraner Geschäftswelt bereit, auf geschäftsnahe Parkplätze in der Innenstadt zu verzichten, damit dadurch auf Plätzen eine vermeintlich höhere Aufenthaltsqualität gewonnen werden kann? In diesen Tagen wird in Geschäften eine Umfrage gestartet.