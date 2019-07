Von Eische Loose

Beim fünften Fest vor zwei Jahren haben die Organisatoren vom Bürgerverein Suithorpa gezählt. Auf rund 3000 Menschen sind sie gekommen; und die kamen sicherlich auch in diesem Jahr, obwohl der Einstieg am Samstag eher drückend und grau war und das Tango-Spektakel am Abend nahezu ins Wasser fiel. Doch die eindrückliche Stimmung der fünf alten Höfe ist einmalig.

Immerhin waren die Kunststücke, die besonders geschützt werden mussten, unter Vordächer und ins innere von Scheunen und Tennen verlegt. Hier zeigten verschiedene Goldschmiede, Fotographen und Maler ihre Ideen. Letztere drängten sich vor allem in der Reithalle in dichten Reihen. Zusammen mit Speckstein, Töpferwaren, Eisen und Holzobjekten, die im Freien bleiben durften, hatten die Organisatoren auch hier für die richtige Mischung mit Imbiss-Ständen gesorgt.

Honig mit Gülle

So teilten sich futuristische Objekte á la H.R. Giger von Christina Meißner mit Waffeln des Bürgervereins, genauer der Familie des Möntmann Hofes einen Garten. Deren Güllesammlung versetzte dem Honig, den Peter Stapel neben seinen gedrechselten Kunstwerken anbot, allerdings den typischen Duft. Mit Himbeeren versetzt war hingegen der Vortrag von Lothar Jander, der direkt nach der Begrüßung durch den Ortsbürgermeister Karl-Heinz Gerling und den ersten Vorsitzenden der Suithorpa Dietrich Feldmann über den Ort und seine Geschichte erzählte.

Dabei stand die Aktion, die 2010 zum Ortsjubiläum erstmals Gestalt annahm, natürlich im Mittelpunkt. Denn sie ist stetig gewachsen. So konnten die Besucher in diesem Jahr 74 Künstler in und um die Höfe herum entdecken. Teils lustige, teils gespenstische Masken-Läufer nahmen dabei immer wieder lautlosen Kontakt mit den Gästen auf.

Tango-Band von der Ostsee

Entstanden waren die Winde und Hexen, Sonnen und knorrigen Gesellen unter der Regie von Dorothea Jöllenbeck. Sie zeigte die Masken neben den Pferden auf einer Tenne, wenn die Läufer einmal Pause machten.

Die kühlen Temperaturen kamen dabei allen vom Schmied bis zur Goldschmiedin sehr zu Pass, machten sie doch das Bummeln durch die Gebäude angenehmer. Allein die Tango-Band Beltango von der Ostsee mit ihrem finnischen Repertoire hatte unter dem Regen zu leiden. Zum Glück lag ihre Bühne auf dem Sonnenhof Kollmeyer jedoch unter einem Dach und die Tänzer tummelten sich unter einem großen Fallschirm.