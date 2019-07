Auf Bielefelder Gebiet steht nach erfolgreichen Grundstücksverhandlungen der neue Bürgerradweg nun tatsächlich vor einem Baubeginn im Frühjahr 2020. Und in Werther? Dort ist die Bürgermeisterin über die seit Jahren nicht zum Erfolg geführten Grundstücksverhandlungen offenbar so enttäuscht und frustriert, dass sie am Rande einer Ausschusssitzung andeutet, den Vorgang womöglich bald zu den Akten legen zu wollen. In Schröttinghausen hingegen freut sich die Bürgerinitiative um die rührige Renate Althoff riesig über die Fortschritte, die das Projekt auf Bielefelder Gebiet macht. Zur Erinnerung: Nur weil die Bürgerinitiative es geschafft hat, von den rund 15.000 Euro Planungskosten für den Radweg 7000 Euro selbst beizusteuern, war die Stadt Bielefeld bereit, die restlichen 8000 Euro für die Arbeit von Fachplanern dazu zu geben. »Die Stadt wollte sehen, dass wir Bürger diesen Radweg wirklich wollen. Denn es gibt in Bielefeld viele weitere stark von Radlern genutzte Wege, die ebenfalls keinen Radweg haben«, erklärt Renate Althoff die ungewöhnliche Verfahrensweise.

So hoch sind die Baukosten

Jeweils 2000 Euro hat die Bürgerinitiative beim Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) sowie bei dem Projekt Bielefriends-Award eingesammelt. Die Hartnäckigkeit der Bürgerinitiative und die Mitwirkungsbereitschaft von sieben Grundeigentümern ermöglichen nunmehr auf Bielefelder Seite die Realisierung von 1,6 Kilometer Bürgerradweg zwischen dem Ortszentrum von Schröttinghausen (wo es Anschluss an andere Radwege gibt) und der Ortsgrenze Werther.

Für dieses Teilstück fallen 900.000 Euro Baukosten an. Diese trägt die Stadt Bielefeld nicht alleine. Das Land fördert den Bürgerradweg mit 50 Euro je Quadratmeter. Ein Bürgerradweg liegt vom Baustandard niedriger als ein klassischer Radweg. Er ist laut Renate Althoff mit Bankette zwar 3,75 Meter breit. Doch weder Beleuchtung noch ein regelmäßiger Winterdienst seien vorgesehen.

»Symbolischer Preis« für Eigentümer

Renate Althoff betont, dass die Mitwirkungsbereitschaft der sieben Grundeigentümer, die nun vertraglich fixiert Land abgeben werden, keineswegs selbstverständlich war. Beim Pressetermin ist zu erfahren, dass die Anlieger nur etwa zwischen zwei und 14 Euro für einen Quadratmeter Grund bekommen, je nachdem ob ein Waldstück oder ein Vorgarten betroffen ist. »Das ist dann doch eher ein symbolischer Preis«, lobt die Sprecherin der Initiative das Entgegenkommen der Eigentümer. Der Stadt Werther empfiehlt sie, auch bei schwierigen Gesprächen nicht die Hoffnung aufzugeben, dass Grundeigentümer überzeugt werden können: »Das Ergebnis in Bielefeld sollte für Werther Ansporn sein.« Tatsächlich hat die Stadt für die Restlücke von 900 Metern zwischen Ortsgrenze und Sportplatz Häger bereits 2017 Mittel in den Haushaltsplan eingestellt. Doch mit mindestens einem Grundeigentümer auf Hägeraner Seite sind dem Vernehmen nach die Verhandlungen bisher immer gescheitert.