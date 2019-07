In diesem Haus in Werther ist es am Mittwoch zur Familientragödie gekommen. Ein 55 Jahre alter Mann soll seine Eltern getötet haben. Anschließend habe sich der Mann das Leben genommen. Eine Mordkommission ermittelt. Foto: Wolfgang Wotke

Von Wolfgang Wotke

Werther (WB). Nach dem Familiendrama mit drei Toten in einem Einfamilienhaus in Werther sind die Anwohner im Ortsteil Theenhausen schockiert. »Ich wusste gar nicht, dass es in dieser Familie Pro­bleme gegeben haben soll. Die waren alle sehr nett und hilfsbereit«, erzählt eine Nachbarin.

Ein älteres Ehepaar und ihr Sohn sind, wie berichtet, Mittwochmittag an der Theenhausener Straße tot im Elternhaus von Polizeibeamten entdeckt worden. Aufgrund der Auffindesituation bestehe der Verdacht, dass sich ein 55-Jähriger das Leben nahm, nachdem er zuvor seine Eltern (93/87) getötet habe, teilten gestern Abend die Staatsanwaltschaft Bielefeld und die Polizei in einer ersten Stellungnahme mit. Die Hintergründe dieser Tat seien noch unklar. Möglicherweise handelt es sich um ein zweifaches Tötungsdelikt mit anschließendem Selbstmord.

Die Anwohner berichten, der alte Mann (93) und seine Frau (87) seien in den vergangenen Jahren immer gebrechlicher geworden. Sie seien auf Hilfe angewiesen gewesen. Der Vater soll fast erblindet gewesen sein. Ihren Sohn Dirk W. sollen sie wie einen Dienstboten behandelt haben. »Der war fast jeden Tag dort und hat Fahrten zum Arzt oder zur Apotheke für seine Eltern erledigt. Er hat für sie auch regelmäßig eingekauft«, erzählt eine Nachbarin, die noch gestern Morgen mit der 89-Jährigen telefoniert hat.

Vater (93) feierte vergangene Woche Geburtstag

Das sei gegen 8 Uhr gewesen. Die Mutter habe ihr von starken Rückenschmerzen erzählt und dass sie deshalb in der vergangenen Nacht kaum ein Auge zugemacht habe. »Sie sagte noch, dass gleich ihr Sohn zu ihr kommt. Dann will sie entscheiden, wie es weiter geht.« Der Vater habe am vergangenen Freitag seinen 93. Geburtstag gefeiert. Da sei sie noch »drüben« gewesen, um zu gratulieren. Von einem Zwist oder Unstimmigkeiten innerhalb der Familie habe sie nichts bemerkt.

»Da war alles ganz normal. Die haben sich eigentlich immer gut verstanden.« Auch die Enkelkinder seien oft und gerne zu Besuch gewesen. »Ich hatte nie den Eindruck, dass da etwas nicht stimmt.« Kürzlich habe der 93-Jährige, der ein gelernter Zimmermann ist und bis zu seinem Renteneintritt wie sein Sohn ebenfalls als Postbeamter gearbeitet hat, sich jedoch recht seltsam geäußert. Die Nachbarin: »Er sagte auf einer Geburtstagsfeier einer Bekannten, dass man ihn niemals aus seinem Haus heraus bekäme. Komme, was da wolle. Was er damit genau gemeint hat, weiß ich allerdings nicht.«

Sohn wollte am Mittwoch den Rasen mäsen

Als der Sohn am Mittwochmittag von seinem Wohnort Bielefeld zu den Eltern gefahren ist, soll er vorgehabt haben, den Rasen zu mähen. Er habe sein Auto in einer Einfahrt geparkt und sei dann im Haus verschwunden. Was danach passiert, müssen die Ermittler nach Auswertung aller Spuren rekonstruieren. Fest steht: Am Ende sind drei Menschen tot.

Tatwaffen sollen die Kripobeamten nicht gefunden haben. Möglicherweise sind die Eltern von ihrem Sohn, der schwer erkrankt gewesen sein soll, mit bloßen Händen getötet worden, bevor er sich erhängt hat. Das ist jedoch noch nicht offiziell bestätigt. Direkte Zeugen dieser schrecklichen Tat, so ein ermittelnder Beamter vor Ort, gebe es bis zum jetzigen Zeitpunkt keine.

Auch Werthers Bürgermeisterin Marion Weike, die sich gerade im Urlaub in Palermo auf Sizilien befindet, hat sich gestern tief betroffen gezeigt: »Ich kann das alles noch nicht glauben. Ich habe die älteren Opfer sehr gut gekannt. Beide waren stets gesellig und haben an vielen gesellschaftlichen Festivitäten rege teilgenommen. Ich bin sehr traurig darüber.«