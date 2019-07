Werther (WB/SKü). Über die Umstände, die zum Tod von drei Menschen in Theenhausen geführt haben, will die Staatsanwaltschaft Bielefeld keine näheren Informationen mehr herausgeben. Dies geschehe mit Blick auf die Persönlichkeitsrechte der Hinterbliebenen, erläuterte Staatsanwalt Veit Walter dem WESTFALEN-BLATT seine Entscheidung.

Am Freitag wurde lediglich eine kurze Pressemitteilung veröffentlicht. Darin wurde auf die Ergebnisse der Obduktion der drei Toten am Donnerstag eingegangen, die nach WB-Informationen länger als üblich gedauert hatte. Die durch die Sachverständigen getroffenen Feststellungen erhärteten demnach den Verdacht, dass der 55-Jährige zunächst seine Eltern getötet und anschließend Suizid begangen hat, heißt es in der Mitteilung. Es hätten sich auch durch die weiter durchgeführten Ermittlungen keine Hinweise darauf ergeben, dass eine andere bisher unbekannte Person ursächlich für den Tod der drei Personen war.

Spekulationen bleiben

Auf gezielte Nachfragen wollte Staatsanwalt Veit Walter nur noch mitteilen, dass die Eltern nicht erwürgt wurden. Zu Spekulationen anderer Medien , dass der 93-jährige Gustav W. und seine 87-jährige Ehefrau Margret W. mit einem Messer getötet worden seien, wollte der er ebenso wenig Stellung nehmen wie zu Informationen dieser Zeitung, dass die beiden Senioren erstickt worden waren. Was zu der Tat in dem Haus geführt habe , werde man ohnehin nicht mehr herausbekommen, meinte der Staatsanwalt. Weil gegen Verstorbene grundsätzlich kein Ermittlungsverfahren mehr geführt wird, kommt der Fall auch bald zu den Akten. Der 55-jährige Sohn hinterlässt eine Frau und drei Kinder.