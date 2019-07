Von Sara Mattana

Karl-Heinz Mauth, der am Samstag seinen 70. Geburtstag feiert, nutzt die Gelegenheit, um mit vielen Freunden auf den Führungswechsel seiner Firma anzustoßen. Die wird nun von seinem Sohn Karsten Mauth geleitet – und auch für ihn ist es eine besondere Feier. Denn während sein Vater seinen 70. Geburtstag feiert, feiert Karsten Mauth in seinen 39. Geburtstag hinein.

Seit 1987 in Werther

Viele gute Gründe also, um im großen Festzelt an der Ziegelstraße anzustoßen und sich bis in die frühen Morgenstunden gemeinsam zu amüsieren. Kein Wunder, dass dabei auch die ein oder andere Anekdote von früher nicht zu kurz kommt. »Karsten wurde einmal von seiner Kindergärtnerin gefragt, was er einmal werden wolle. Wir gingen von einem Feuerwehrmann oder Polizisten aus, aber er sagte kurzer Hand, nein, Chef wolle er werden«, erinnert sich Karl-Heinz Mauth, der sich darüber freut, dass sein Sohn nun in seine Fußstapfen tritt. Er selbst ist im Jahr 1980 als Teilhaber in die Bielefelder Firma Chamier eingetreten, nachdem er zuvor nebenberuflich ein Pflasterunternehmen angemeldet hatte. Gärtnermeister Uko von Chamier-Gliesczinki war von seiner Arbeit so angetan, dass er Karl-Heinz Mauth die Teilhaberschaft anbot und die Firma in »Chamier + Mauth« umbenannte. Sieben Jahre später stand dann der Umzug nach Werther in die Hägerstraße an. Seit 2007 ist Karsten Mauth in der Geschäftsführung aktiv.

Mittlerweile sind 40 Mitarbeiter bei »Chamier+Mauth« beschäftigt und seit 2010 gibt es auch das große neue Bürogebäude an der Ziegelstraße. Direkt gegenüber liegt der vor vier Jahren gebaute Lagerplatz des Unternehmens – und dort steht am Samstag auch das große Festzelt, in dem ordentlich gefeiert wird.

Spenden statt Geschenken

Und obwohl er seine Firma nun endgültig übergeben hat, möchte sich Karl-Heinz Mauth doch nicht ganz zurückziehen: »Ich darf auch noch ein wenig weiter arbeiten und habe sogar noch mein eigenes Büro.« Alleiniger Inhaber ist jetzt aber Karsten Mauth. Der zweifache Vater konnte sich nun seinen Kindheitstraum erfüllen: »Mit 17 Jahren war ich mir ganz sicher, was ich werden wollte. Ein Hindernis war nur, einen Ausbildungsplatz zu finden, der mich als Sohn eines Mitbewerbers ausbilden wollte«, erinnert sich der 39-Jährige, der letztendlich bei der Firma Blomeyer in Spenge den Beruf des Straßenbauers erlernte. Es folgten der Besuch der Meisterschule und ein Studium zum Betriebswirt des Handwerks. »Mir war bewusst, dass ein Handwerker auch ein guter Kaufmann sein muss. Dass die Firma sich so entwickelt hat, liegt aber vor allem an den Mitarbeitern und ihrem täglichen Einsatz auf unseren Baustellen und im Büro«, sagt Karsten Mauth.

Gemeinsam mit seinem Vater hat er beschlossen, am Tag der Feier auf Geschenke zu verzichten und das Geld stattdessen an den Verein Schutzengel aus Bielefeld, den Wertheraner Kinderfonds und den Bielefelder Verein Sterntaler zu spenden.