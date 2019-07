Schulleiter Christian Kleist verabschiedet Dr. Jörg Meya am EGW in den verdienten Ruhestand. Foto: Johannes Gerhards

Von Johannes Gerhards

Er beschreibt damit dessen unnachahmliche Fähigkeit, die Physik ganzheitlich zu sehen und den Schülern das Wissen zu vermitteln, mit dem sie die Fakten selber erschließen können.

Jörg Meya hat nach Ansicht von Michael Geis vom Schulverein das Prinzip der »Wupptizität« perfektioniert. Damit sind die zahlreichen selbstgebauten Vorrichtungen gemeint, mit denen er seinen Unterricht »wuppte«, also lebendig und praxisnah zu gestalten wusste. »Lieber Einstein vom EGW, wir vermissen Sie schon sehr«, singen die Schülerinnen Katharina Ernst und Ida Klaas in einer umgedichteten Hommage auf die Melodie von »Country Roads«.

Videobotschaften zum Abschied

Aber nicht nur Meyas aktuelle Schüler nehmen Abschied mit Bedauern. In einer Reihe von Videobotschaften ehemaliger Absolventen des Gymnasiums wird Meyas Einfluss auf ihre berufliche Entwicklung deutlich. Auch internationale Kollegen, die im Comenius-Team und beim Teuto-Lab mit Meya zusammen gearbeitet haben, bringen ihre Hochachtung zum Ausdruck. »Ich danke allen, dass ihr mich ausgehalten habt«, sagt Jörg Meya und bezeichnet sich selbst als gelegentlichen »Querkopf«, denn schulischen Neuerungen begegnete er oft mit Skepsis.

Schulleiter Christian Kleist nennt ihn deshalb »Anwalt des Bestehenden«, und Mitglieder aus dem Kollegium wissen von abfälligen Bemerkungen über »die Gurken aus Düsseldorf und den Kultusminister« zu berichten. Das alles sei aber stets im Sinne seiner Schüler geschehen, für die er alles getan habe, um ihnen die Liebe zur Wissenschaft nahe zu bringen. Unvergessen ist »Dr. Meyas Raritätenkabinett« im Physikraum, sein »Wutanfallvermeidungswiderstand« auf einer Schaltkonsole, sein Geigerzähler vom Flohmarkt, zahllose Flugobjekte und Solarmobile und die auf dem Dachboden gefundene halbmumifizierte Maus, die als Versuchsobjekt bei Röntgenexperimenten genutzt wurde. »Zudem wusste Jörg immer, in welchem Raum die inzwischen antiquierten Overhead-Projektoren wohnten und wie man sie reparieren konnte«, heißt es in den Abschiedsworten.

Seltene Apfelsorten

Trotz seines naturwissenschaftlichen Hintergrundes verkörpere Jörg Meya das humanistische Ideal, geprägt vom »Leben auf der Scholle«. Seine private Leidenschaft gilt dem Obstanbau und seltenen Apfelsorten, »die nicht nach Gummibärchen schmecken«. Neben einem Hochentaster gehört logischerweise auch ein Apfelbaum der Sorte »Geheimrat Dr. Oldenburg« zu den Abschiedsgeschenken. So schließt sich der Kreis, denn Schulleiter Christian Kleist hatte Jörg Meya seinerzeit beim Äpfelpflücken kennengelernt. Nach 45 Jahren Physik und fast 30 Jahren Unterricht sei nun der Wendepunkt erreicht, betont der kommende Pensionär und lädt die anwesenden Gäste zu gelegentlichen Besuchen in seinem Garten ein. Die ermunternde Aufforderung »Knochen hoch« wird man am EGW allerdings nicht mehr vernehmen.